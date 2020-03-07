تغییردامنه نوسان به شورای عالی بورس واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای در خصوص تغییرات دامنه نوسان قیمت اعلام کرد: با توجه به مصوبه ۱۶ اسفندماه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد تا مصوبه این سازمان در تاریخ ۱۴ اسفندماه در خصوص کاهش دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی از ۵ به ۲ درصد متوقف شود.

براساس این اطلاعیه فرابورس ایران اعلام کرد: شرایط جدید ایجاد صف و افزایش دامنه نوسان در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز پایه فرابورس در جلسه ۲۰ اسفندماه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تعیین تکلیف خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است تصمیم هیئت مدیره بورس مبنی بر کاهش نوسان قیمت نمادهای معاملاتی در فرابورس با توجه به رشد اخیر شاخص فرابورس صورت گرفت که به نظر می سد چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد.

در این اطلاعیه از سهامداران و سرمایه گذاران درخواست شده به تناسب رشد قیمت سهام و سودآوری شرکت‌ها توجه شده و از توجه به شایعات و مطالب منتشر شده خارج از چارچوب اطلاع رسانی رسمی سرمایه که به اغوای قیمتی می‌پردازند، اجتناب کنند. به خصوص اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار هر گونه شایعه پراکنی به قصد تحریک بازار جرم محسوب شده و متخلفان به نهادهای ذیربط معرفی می‌شوند.

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