راه اندازی شبکه نسل پنجم موبایل در چهار شهر کانادا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت مخابراتی راجرز کانادا بعد از راه اندازی آزمایشی خدمات نسل پنجم در ماه ژانویه، از آغاز به کار قطعی شبکه مذکور در سال ۲۰۲۱ در شهرهای مونترال، اوتاوا، تورنتو و ونکوور خبر داده است.

برای استفاده از این خدمات خریداری گوشی گالکسی اس ۲۰ ضروری است و افراد باید مشترک یکی از طرح‌های راجرز شوند. این خدمات بر روی باند فرکانسی ۲.۵ گیگاهرتز ارائه می‌شود.

راجرز وعده داده که این خدمات را به تدریج در بیست شهر دیگر کانادا ارائه می‌دهد. در عین حال هنوز دیگر شرکت‌های مخابراتی مشهور کانادا مانند بل و تلوس برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه نکرده‌اند.

در همین حال دولت کانادا شرکت‌های مخابراتی را در این کشور برای کاهش هزینه ارائه خدمات نسل پنجم تحت فشار قرار داده تا عموم افراد بتوانند از آن بهره بگیرند.