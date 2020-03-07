مردم استان سمنان ۷.۵ میلیارد تومان در جشن نیکوکاری مشارکت داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان ضمن بیان اینکه مردم استان در جشن نیکوکاری سال جاری مشارکت چشمگیری داشتند، اظهار داشت: تاکنون هفت میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم در جشن نیکوکاری جمع‌آوری‌شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کمک‌ها، غیر نقدی بوده است، افزود: یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان کمک‌های نقدی و شش میلیارد و ۲۵۷ میلیون تومان کمک‌های غیر نقدی برآورد شده است.

پرداخت غیرحضوری کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری

قائم‌مقام کمیته امداد استان سمنان با تأکید بر اینکه سهم مراکز نیکوکاری در جمع‌آوری کمک‌های مردمی تاکنون پنج میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی بود، تصریح کرد: دو میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان در دفاتر یازده‌گانه کمیته امداد سراسر استان به‌صورت کالا و نقدی جمع‌آوری‌شده است.

قوسی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان سمنان خاطرنشان کرد: مردم استان می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به‌صورت غیرحضوری و از طریق تلفن همراه با شماره‌گیری آنی #۱*۸۸۷۷* و سپس واردکردن کد ۰۲۳ نیز کمک‌های خود به نیازمندان را در آستانه سال نو پرداخت کنند.

وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی قطعاً با همکاری و مشارکت مردم استان سمنان می‌توانیم نقش مؤثری در شاد کردن دل نیازمندان در روزهای پایانی سال و آغاز سال داشته باشیم، اضافه کرد: شعار «عید را به خانه‌هایشان ببریم» در دستور کار کمیته امداد استان در آستانه نوروز ۹۹ است.

قائم‌مقام کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه عموم مردم می‌توانند وجوه نقدی را به شماره‌حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت ۶۹۸۴-۹۰۱۷-۶۹۱۹-۶۰۳۷ نزد بانک صادرات پرداخت کنند، ابراز کرد: کد دستوری # ۰۲۳*۸۸۷۷* برای دریافت کمک‌های مردمی به نیازمندان استان تعریف و فعال‌شده است.