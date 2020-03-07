«کلاس رانندگی» از آمریکایی ها جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فیلم کوتاه، مرضیه ریاحی از چهل و دومین جشنواره جهانی فیلم‌های مستقل Big Muddy آمریکا جایزه گرفت.

این جشنواره یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم مستقل سازمان یافته توسط دانشجویان در آمریکاست که جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره به «کلاس رانندگی» به کارگردانی مرضیه ریاحی اهدا شد.

«کلاس رانندگی» پیش از این جایزه بهترین فیلم کوتاه شانزدهمین جشنواره فیلم «زردآلوی طلایی» ارمنستان، جایزه بهترین فیلم کوتاه ششمین جشنواره فیلم‌های زنان دوبلین ایرلند، جایزه بهترین فیلم کوتاه درام سیزدهمین جشنواره I will tell انگلستان، جایزه بهترین بازیگر زن دوازدهمین جشنواره‌ فیلم‌های ایرانی سانفرانسیسکو آمریکا برای لیندا کیانی، جایزه هیات داوران هجدهمین جشنواره فیلم‌های زنان «توپاز» آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه بیست و دومین جشنواره «مذهب امروز» ایتالیا، جایزه ویژه هیات داوران سیزدهمین جشنواره فیلم‌های زنان سئول کره جنوبی و جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بیستمین جشنواره «اوهای» آمریکا را به دست آورده بود.

چهل و دومین جشنواره جهانی فیلم‌های مستقل Big Muddy آمریکا اول مارس برگزیدگانش را معرفی کرد.