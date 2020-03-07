به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا در مورد تغییر ساعت کاری ادارات استان بوشهر گفت: به خاطر عدم هماهنگی بین استان‌ها در زمینه ساعت کاری، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفت که ساعت ادارات به حالت اول برگردد.

وی بیان کرد: اما از سوی استان بوشهر یک پیشنهاد به ستاد ملی ارائه کردیم مبنی بر اینکه ساعت کاری ادارات در کل کشور از ۸ تا ۱۳ باشد، لذا در این زمینه ستاد ملی مقابله با کرونا باید تصمیم گیری کند.

استاندار بوشهر در مورد جلوگیری از ورود مسافر به استان هم گفت: این موضوع را هم ستاد ملی مقابله با کرونا ملغی اعلام کرده اما در این بخش هم استان بوشهر یک پیشنهاد به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کرد مبنی بر اینکه با توجه به نگرانی مردم در استان‌ها و آلودگی بالای برخی استان‌ها، این مجوز داده شود که ورود و خروج به استان‌ها به مدت ۲ هفته ممنوع اعلام شود.

گراوند با تاکید بر اینکه مردم از سفر به شهرهای مختلف کشور خودداری کنند، گفت: استان بوشهر آمادگی پذیرایی از مسافران را ندارد و فعالیت مراکز اقامتی، خانه‌های معلم، مهمانسرای ادارات و … را ممنوع اعلام کردیم و هموطنان عزیز استان بوشهر را به عنوان مقصد سفر انتخاب نکنند.

وی در مورد فعالیت خانه‌های مبله بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مکلف است تمام واحدهای مبله در استان را پلمب کند.

استاندار بوشهر بیان کرد: نسخه شفابخش برای مقابله با کرونا نشستن در خانه است و انتظار داریم مردم عزیز از سفر خودداری کنند.

گراوند بر انجام تب سنجی در ورودی استان، مقابله با برپایی چادرهای اقامتی و جلوگیری از دایر کردن عرضه اقلام مورد نیاز عید نوروز تاکید کرد.

وی بیان کرد: به منظور مقابله با بیماری کرونا و رعایت امور بهداشتی، آرایشگاه‌های زنانه استان تا پایان هفته جاری تعطیل باشند.

وی افزود: اصناف و بازار بوشهر هم برای کمک به مقابله با بیماری کرونا تا پایان هفته جاری تعطیل باشند.

استاندار بوشهر از همکاری و همراهی آیت الله صفایی بوشهری برای جلوگیری از تجمعات مذهبی و اعلام تعطیلی نماز جمعه در استان قدردانی کرد.

گراوند در مورد دورکاری کارمندان در ادارات هم بیان داشت: ادارات استان هر کاری که زمینه دورکاری دارند را به ستاد مقابله با کرونا اعلام کنند تا کارمندان واجد شرایط از این ظرفیت استفاده کنند.

استاندار بوشهر اضافه کرد: انجام مأموریت کارکنان ادارات به جز جهاد کشاورزی آن هم فقط برای مقابله با هجوم ملخ‌ها ممنوع خواهد بود.

گراوند در مورد وضعیت منطقه پارس جنوبی گفت: به ستاد ملی مقابله با کرونا، وزیر نفت و کشور پیشنهاد می‌دهیم تا پرواز از مبدا استان‌های آلوده به مقصد عسلویه تا پایان سال لغو شود.

وی بیان کرد: همچنین شرایطی فراهم شود تا پایان اسفندماه جابجایی نیرو در عسلویه انجام نشود و کسانی که به مرخصی رفتند تا پایان سال به محل کار مراجعه نکنند.

استاندار بوشهر بر جلوگیری از هرگونه تولید مواد ضدعفونی بدون هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان تاکید کرد و گفت: رعایت اصول بهداشتی در تولید اقلام مورد نیاز استان ضروری است و واحدهای تولیدی برای تولید اقلام بهداشتی با دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی کنند.

گراوند اضافه کرد: هر نانوایی در استان که اصول بهداشتی و مورد تاکید دانشگاه علوم پزشکی را رعایت نکند سهمیه آرد آن قطع خواهد شد.

وی بیان کرد: اداره کل بهزیستی استان مکلف است مکانی برای متکدیان در شهرهای استان در نظر بگیرد.