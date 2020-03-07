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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۴۹

بازیگران «گیج‌گاه» تکمیل شدند

بازیگران «گیج‌گاه» تکمیل شدند

جدیدترین بازیگران فیلم سینمایی «گیج گاه» به کارگردانی عادل تبریزی معرفی شدند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فرهاد آییش، نادر سلیمانی، سیاوش چراغی پور و محمد الهی تازه‌ترین بازیگرانی هستند که در فیلم سینمایی «گیج‌گاه» به ایفای نقش می‌پردازند.

جمشید هاشم پور، حامد بهداد، باران کوثری، سروش صحت، بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی، بیژن بنفشه خواه، مریم همتیان، ایمان اسماعیلپور، علی باغفر و بازیگر نوجوان علی راد بازیگرانی هستند که پیشتر مقابل دوربین کوهیار کلاری رفتند.

در این فیلم جمشید هاشم‌پور در نقش جمشید آریا و همچنین زوج حامد بهداد و باران کوثری حضور دارند.

«گیج‌گاه» اولین تجربه کارگردانی سینمایی عادل تبریزی است که ادای دینی به سینمای ایران در دهه شصت و هفتاد است.

میرولی الله مدنی تهیه این فیلم سینمایی را برعهده دارد و تهیه کننده اجرایی و مدیر پروژه آن حنیف سروری است.

کد مطلب 4872114

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