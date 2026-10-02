سرلشکر ایزدی: انقلاب اسلامی مبتنی بر مسیر نورانی انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدرضا ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، در امامزاده یحیی(ع) تهران، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزشهاست و در تارک انقلاب اسلامی، همان مسیر «قیام لله» و حرکت جمعی و فردی برای تحقق ارزشهای الهی قرار دارد.
وی افزود: این حرکت، حرکتی است که از تفکر و اندیشه آغاز میشود و در رفتار و عمل امتداد پیدا میکند.
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به مبانی فکری انقلاب اسلامی تصریح کرد: افتخار انقلاب اسلامی این است که مبتنی بر مسیر نورانی «انسان ۲۵۰ ساله» است؛ مسیری که رهبر معظم انقلاب اسلامی و امام شهید ما، حضرت آیتالله العظمی خامنهای عزیز، آن را مطرح کردهاند.
ایزدی تأکید کرد: این مسیر نورانی، تداوم حرکت و مبارزه حقطلبانه در طول تاریخ اسلام و الگویی برای حرکت فردی و اجتماعی در مسیر تحقق ارزشهای الهی است.
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزشها و مبتنی بر مسیر نورانی «انسان ۲۵۰ ساله» است که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدرضا ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، در امامزاده یحیی(ع) تهران، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزشهاست و در تارک انقلاب اسلامی، همان مسیر «قیام لله» و حرکت جمعی و فردی برای تحقق ارزشهای الهی قرار دارد.
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