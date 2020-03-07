«مرگ تدریجی» در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، «مرگ تدریجی» اولین ساخته آمین صحرایی در ادامه حضورهای بینالمللی خود به نهمین جشنواره Julien Dubuque امریکا راه پیدا کرد.
جشنواره Julien Dubuque اپریل ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد.
این جشنواره هر ساله سه نفر از فیلمسازان بخش مسابقه را برای شرکت در جشنواره حمایت میکند و جوایز بخشهای مختلف آن چهار هزار دلار است.
فیلم کوتاه «مرگ تدریجی» که پیش از این جایزه بزرگ جشنواره آسوریک و نیز جایزه ویژه بهترین پیچینگ جشنواره فیلم کوتاه تهران را بهدست آورده بود، داستان زندگی دختری را در ۲ برهه مختلف تهران دهه سی و حال حاضر روایت میکند.
این فیلم به تهیهکنندگی شادمهر راستین و محصول انجمن سینمای جوانان در فروردین ۱۳۹۸ است.
نظر شما