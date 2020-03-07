متن پیام رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًی لِّلْعَالَمِینَ» (آل عمران، ۹۶)
(به درستی، اولین خانهای که برای مردم بنا نهاده شد، آن خانهای است که در مکه قرار دارد؛ خانهای پر برکت که مایه هدایت تمام عالمیان است.)
هنگامیکه آیات نورانی قرآن کریم را مطالعه میکنیم، درمییابیم که نگاه این کتاب آسمانی و وحیانی به مکان مقدس مسجد، نگاهی ژرف و بنیادین است؛ چرا که در دین مبین اسلام، مسجد مکانیست برای صعود و تقرب به ساحت الهی.
مسجد مکانی مقدس است که علاوه بر عبادت و نیایش به درگاه باریتعالی؛ از طریق آن میتوان کلیه حوائج معنوی و دنیوی مردم را برآورده کرد.
با بررسی نقش مسجد در مبارزه علیه ظلم و طاغوت، این نکته به دست میآید که چشمه زلال و خروشان مبارزه مردم مسلمان علیه بیدادگری در طول تاریخ اسلام از مساجد جوشیده و نمونه بارز آن، انقلاب شکوهمند اسلامی است که در آن با رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، مساجد تبدیل به محور انقلاب و کانون اصلی مقابله با استکبار و مرکز آگاهیبخشی و بسیج آحاد مردم گردید.
با چنین پیشینهای که مساجد در امور مختلف زندگی مسلمین دارد، هنر و فرهنگ اسلامی نیز که تجلی ابعاد گوناگون اسلام در عرصه طبیعت است، آئینه تمامنمای معنویت و تعهد انسانی در تعالی اندیشههای دینی و وحیانی گردیده که نمونههای بارز آن را در قالب فرهنگ و هنر دینی میتوان در ایران اسلامی به وضوح یافت.
بر این اساس و در جهت اعتلای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) به منظور تلاش در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی (ص) و مقابله اصولی و منطقی با تهاجم فرهنگی، در هجدهم اسفندماه سال ۱۳۷۱ کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، تأسیس و راهاندازی شد.
از آن زمان تاکنون با همت و تلاش اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد و همکاران خدوم ستادی و استانی؛ کانونهای فرهنگی و هنری به یکی از ارکان تأثیرگذار فرهنگی در ایران اسلامی تبدیل شده که به صورت خودجوش با همت مردم مؤمن و انقلابی این مرز و بوم به ویژه نوجوانان و جوانان، اقصی نقاط کشور را پوشش داده است.
اکنون که اولین سالگرد بیانیه ارزشمند گام دوم انقلاب اسلامیِ مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) را پشت سر میگذاریم و با امید اینکه امتحان و ابتلای الهی در شیوع ویروس منحوس (کرونا) را با توکل به خداوند متعال و ائمه اطهار (علیه السلام) و تلاش مردم و مسؤلین، مؤمنانه و سربلند پشت سر بگذاریم و بر آن غلبه نمائیم؛ در بیست و هفتمین سالگرد این رویداد مهم فرهنگی که با فرارسیدن ماه مبارک رجب و میلاد با سعادت امیرالمومنین (ع) و پاسداشت روز مرد مقارن گردیده؛ ضمن تبریک و تهنیت میلاد آن امام همام به مسلمانان و هموطنان، فرارسیدن هجدهم اسفندماه سالروز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور را تبریک گفته از خداوند متعال و ائمه هدی (علیهم السلام) توفیق روزافزون، سلامتی و بهروزی همه خدمتگزاران انقلاب اسلامی را خواستارم.
حبیب رضا ارزانی
مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
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