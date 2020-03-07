به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه پلاتس طی گزارشی به بررسی اوضاع نفت کوره در شرق آسیا به عنوان فرآورده نفتی که نقش مهمی در بخش نیروگاهی، حمل و نقل و سایر مصارف صنعتی دارد، پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد باتوجه به شیوع کرونا و کاهش آهنگ مصرف سوخت، حمل و نقل کالا، اشخاص و به طور کلی تجارت، تقاضا برای این فرآورده نیز کاهش داشته است؛ بر اساس گزارش مؤسسه پلاتس در ماه فوریه (بهمن – اسفند ۹۸) میزان صادرات نفت‌کوره سنگاپور به چین که به طور متوسط ۱۸۵۵۱ متریک تن در هفته بود که ۶۸.۱ درصد نسبت به ژانویه (دی – بهمن ۹۸) و ۷۵.۸ درصد نسبت به دسامبر (آذر- دی ۹۸) کاهش داشته و این کاهش به علت تقاضای ضعیف پس از سال نو چینی‌ها و شیوع ویروس کرونا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چین مقصد کلیدی محموله‌های نفت‌کوره سنگاپور است و عمده سوخت کشتی معامله شده در چین از سنگاپور وارد می‌شود. تقاضای نفت‌کوره چین پس از تعطیلات سال نو به طور معمول کاهش یافت و این کاهش در پی شیوع ویروس کرونا تشدید شد. معامله گران معتقدند حمل و نقل دریایی به چین و استعلام محموله از چین به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که میزان ذخایر نفت‌کوره در بندر ژوشان چین بسیار بالا است و برخی از منابع بازار نیز مدعی شدند که برخی مخازن در بنادر چینی پر هستند و تنها فضای بسیار محدودی برای محموله‌های جدید وجود دارد.

از سویی دیگر عرضه‌کنندگان سوخت نفت کوره در چین کاهش حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد را برای تقاضای ماه فوریه (بهمن – اسفند ۹۸) ارزیابی کرده‌اند. این پیش بینی در حالی است که مصرف سوخت بانکر چین حدود ۱ میلیون متریک تن در ماه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد در اثر افت قیمت، عرضه‌کنندگان در حال زیان هستند و این ترس وجود دارد که قیمت‌ها افت بیشتری داشته و منجر به زیان‌های بیشتر شود.

پیش‌بینی می‌شود که واردات نفت‌کوره به چین بسیار کند شود. علاوه بر تقاضای ضعیف، پالایشگاه‌های چین افزایش تولید سوخت بانکر برای بانکرینگ امانی را به علت تخفیف مالیات بر نفت‌کوره که از ابتدای فوریه (بهمن – اسفند ۹۸) اعمال شده است، آغاز کرده اند. همین دو مؤلفه موجب شده است تا قیمت این فرآورده کاهش قابل توجهی را تجربه کند.