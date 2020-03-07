خدمات داروخانه ها در بحران کرونا انعکاس نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کشاورز، افزود: بعد از شیوع بیماری کرونا در کشور تمامی داروخانه ها و داروسازان مثل همیشه در خط مقدم حوزه سلامت شبانه روزی در حال فعالیت هستند که متاسفانه مورد کم لطفی برخی مسئولین قرار گرفته اند که انتظار داشتیم خدمات این گروه از جامعه پزشکی نیز به واقعیت دیده شود.

وی ادامه داد: اکثر افرادی که علائم کرونا را در خود مشاهده می کنند قبل از مراجعه به هر مرکز درمانی ابتدا به داروخانه مراجعه و با دکتر داروساز حاضر در داروخانه مشورت می کنند و سپس به مراکز درمانی مراجعه می نمایند که می توان گفت همکاران داروساز ما در داروخانه ها در خط مقدم قرار دارند و با امکانات پیشگیرانه خودشان که از بیرون تهیه کرده اند جوابگوی بیماران و مراجعه کنندگان هستند.

کشاورز افزود: از صدا و سیما انتظار داریم که فعالیت های شبانه روزی داروسازان و داروخانه ها را طبق واقعیت پخش و انعکاس نماید.

بازرس انجمن داروسازان تهران، گفت: از تمامی رسانه ها و به خصوص صدا و سیما انتظار می رود فعالیت های داروسازان و داروخانه ها را که با مشکلات عدیده ای در حال خدمت رسانی هستند به نمایش بگذارند و از مسئولین وزارت ارشاد و پلیس فتا انتظار می رود با افرادی که در برخی سایت ها و فضای مجازی اقدام به تخریب داروسازان می کنند، برخورد جدی نمایند.