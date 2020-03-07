۴۲۵ مجوز صنایع دستی در استان سمنان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان، همایون جورابلو با اشاره به صدور ۴۲۵ مجوز صنایع دستی از ابتدای سال تا کنون در سطح استان، ابراز کرد: از این تعداد ۱۷۸ فقره پروانه تولید انفرادی، ۲۰ فقره کارت شناسایی و ۱۰ فقره پروانه تولید کارگاهی و ۲۱۷ فقره مشاغل خانگی هستند.
وی گفت: این مجوزها در رشتههای رودوزی سنتی، سفالگری، تولیدات چرم، شماره دوزی، حوله بافی، جاجیمبافی، گلیمبافی، قلم زنی، گلیچ بافی و… صادر شده است.
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سمنان ادامه داد: مجوزهای صادره گواهی است مبنی بر تأیید مهارت متقاضی در حرفه مورد درخواست که برای هنرمندان فعال صادر میشود.
جورابلو افزود: هنرمندان صنایع دستی با دریافت یکی از این مجوزها، میتوانند در نمایشگاههای صنایع دستی داخلی و خارجی و جشنوارهها شرکت کنند و فرصت مناسبی برای عرضه تولیدات صنایع دستی است.
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