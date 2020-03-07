خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: بخش پژوهشهای فرهنگی رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان
کشور قرقیزستان همچون سایر کشورهای آسیای مرکزی تدابیر و اقدامات بهداشتی را بمنظور پیشگیری از ورود کرونا به این کشور و گسترش آن اتخاذ کرده است. تا این لحظه هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا در این جمهوری کوچک آسیای مرکزی تایید و ثبت نشده است.
قرقیزستان با کشور چین مرز مشترک دارد، بنابراین اقدامات مورد نیاز را برای نظارت و معاینه افرادی که از چین برمیگردند، انجام میدهد. همچنین وزارت امور خارجه قرقیزستان از اتباع این کشور خواسته تا از سفر به چین خودداری کنند.
بر اساس آمار رسمی این کشور، ۱۴ دانشجوی قرقیزی در شهر ووهان و ۴ هزار و ۶۰۰ نفر نیز در دیگر شهرهای چین درس میخوانند و در آنجا زندگی میکنند. البته وزارت امور خارجه دانشجوهای قرقیزی شاغل به تحصیل در شهر ووهان چین را با پرواز مخصوص از طریق قزاقستان به قرقیزستان انتقال داده است و همچنین تعدادی از دانشجوهای قرقیزی در سایر شهرهای چین نیز وارد بیشکک شده و در قرنطینه قرار گرفتهاند.
وزارت بهداشت نیز اعلام کرده که «در حال حاضر ۱۴۳ نفر در شرایط سیار و ۳۹۱ نفر نیز در محل سکونت خود تحت کنترل پزشکی قرار دارند.»
مرز قرقیزستان با چین اواسط ماه ژانویه بسته شده است. بدنبال شیوع ویروس کرونا در منطقه کمیسیون ویژه مبارزه با بیماریهای واگیر قرقیزستان تشکیل شده و موارد کنترلی و بهداشتی در مناطق مرزی و فرودگاهها نیز تشدید شده است.
هر چند قرقیزستان اقدامات لازم بهداشتی را برای جلوگیری از ورود و انتشار ویروس کرونا انجام کرده است ولی گسترش شایعات در فضای مجازی موجب ایجاد نگرانیهای بیش از حد در این کشور شده است.
قرقیزستان چون هیچ تجربهای در زمینه مدیریت بیماریهای ویروسی ندارد و به خاطر شایعاتی که در شبکههای اجتماعی افزایش یافته است مسئولان این جمهوری به طور مداوم بر تدابیر و اقدامات پیشگیرانه خود تاکید و تمام شایعات را تکذیب میکنند. ولی برخی از سایتهای اینترنتی و فعالان اجتماعی و سیاسی ادعا میکنند که ویروس کرونا وارد قرقیزستان شده است.
به عنوان نمونه و مصداق، کیلیچبیک سلطان، سفیر سابق قرقیزستان در چین در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته است: «شما هنوز هم باور دارید ویروس وارد قرقیزستان نشده است؟ اخیراً بصورت ترانزیتی از طریق آلماتی به بیشکک پرواز داشتم. مسافران برخی از کشورهای جهان را الزاماً برای ۱۴ روز در قرنطینه قرار میدهند. تعداد چنین کشورهایی به ۱۰ میرسد و در میان آنان شهر هنگ کنگ هم هست. در هواپیمایی که در فرودگاه ماناس بیشکک به زمین نشست، مسافری هنگ کنگی وجود داشت. او به طور ترانزیتی از آلماتی پرواز میکرد. تصور میکردم به محض ورود به شهر بیشکک او را در قرنطینه نگه میدارند. ولی وقتی او کنترل مرزی را خیلی زود عبور کرد و به طرف بیشکک حرکت کرد واقعاً شوکه و متعجب شدم.» سفیر سابق در آخر پست خود نوشت که دولت قرقیزستان به وضعیت ویروس کرونا عکس العمل خطرناکی دارد.
جمهوری قرقیزستان همچنین با توجه به خطر شیوع ویروس کرونا محدودیتهای موقتی را برای ورود اتباع برخی کشورها به قرقیزستان اعمال کرده است. این تصمیم توسط دولت قرقیزستان و در جلسه کمیسیون جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گرفته شده است. این محدودیت اتباع کشورهای چین، ایران، ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا (با در نظر گرفتن شرایط اپیدمیولوژیک در جهان اضافه میشود) را دربر میگیرد و از اول مارس سال ۲۰۲۰ به اجرا در میآید.
این محدودیت شامل همه اتباع کشورهای یاد شده است که با هدف کار، گردشگری و کارهای شخصی به قرقیزستان وارد میشوند. آلتینای عمربک اوا معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت که این اقدام ضروری به دلیل این واقعیت است که اوضاع در جهان به سرعت در حال تغییر است. وی اشاره کرد که این تصمیم با هدف تامین امنیت و حفاظت از سلامتی مردم قرقیزستان و ممانعت از شیوع ویروس کروناست.
او همچنین توضیح داد که در بیش از ۵۰ کشور جهان ویروس کرونا مشاهده و گزارش شده است اما در کشورهای یاد شده این موارد بیش از ۱۰۰ الی ۱۰۰۰ مورد است. همه اتباع قرقیزستان که چه بصورت موقت و چه بصورت دائم در کشورهای فوق زندگی میکردند، هنگام ورود به کشور مدت ۱۴ روز در قرنطینه به سر خواهند برد.
وزارت بهداشت تاکید میکند تا تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۲۰ هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا از قرقیزستان به ثبت نرسیده است.
تنها یک تبعه قرقیزستان که گویا اعلام میکردند مبتلا به ویروس کرونا شده است در کشور ژاپن و در محل قرنطینه سر میبرد. او در کشتی مسافرتی موسوم به Princess Diamond کار میکرد. به گفته خودش، او علائم عفونتی ندارد و وزارت امور خارجه قرقیزستان نیز این گفته را تایید میکند.
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