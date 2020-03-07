چادر زدن در استان ایلام ممنوع است/ قرنطینه افراد بهبود یافته

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در پنجمین نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا ضمن تقدیر و تشکر از همه عوامل دست اندر کار در ستاد به ویژه دانشگاه علوم پزشکی استان و سربازان خط مقدم سلامت بر همکاری و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی توسط مردم تاکید کرد و گفت: مردم هشدارها را جدی بگیرند و بدانند که تنها راه پیشگیری از کرونا در خانه ماندن و قطع زنجیره انتقال در این ایام است.

وی ادامه داد: مردم مسافرت نروند، دیدوبازدید و مهمانی را کنار بگذارند، مراسمات غم و شادی و … را به تأخیر بیاندازند.

استاندار ایلام تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد، به خاطر حفظ سلامت مردم از چادر زدن در این ایام جلوگیری شود و در این راستا نیازمند همکاری مردم هستیم.

وی با اشاره به اینکه تمام تلاش ما برای حفاظت از سلامت مردم است و مردم هم باید رعایت کنند، تاکید کرد: مردم و مسئولان مصوبات ستاد مبارزه با کرونا را جدی بگیرند.

سلیمانی دشتکی خاطرنشان کرد: قصور در انجام وظایف پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

وی خواستار شدت بخشیدن کنترل مبادی ورودی استان شد و تاکید کرد: ناچار هستیم به خاطر پیشگیری و حفظ سلامت مردم استان به ویژه در مناطقی که وضعیت خوبی ندارند، مبادی ورودی به شدت بیشتر کنترل و پایش شود و با اجرای تست افراد مشکوک به کرونا، بدون هیچ ملاحظه‌ای ۱۴ روز قرنطینه شوند.

استاندار ایلام افزود: از مسافران و کسانی که قصد سفر به استان را دارند می‌خواهم این سفر را تا اطلاع ثانوی به تأخیر بیاندازند.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به اینکه با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده از لحاظ مواد ضدعفونی و الکل وضعیت استان بهتر شده است، اضافه کرد: در بحث ماسک هم اگر چه برای همه افرد لازم نیست، اما فراهم شدن ماسک در جامعه ایجاد جو روانی مثبت می‌کند و در این راستا تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این زمینه چند واحد تولیدی اعلام آمادگی کرده‌اند که وارد خط تولید ماسک شوند و امیدواریم با این اقدامات در این راستا نیز مشکلات برطرف شود.

آخرین آمار افراد مبتلا به کرونا در استان

رئیس ستاد مبارزه با کرونا در استان در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار قرنطینه افراد بهبود یافته از بیماری کرونا شد و گفت: طبق نظر متخصصان این افراد همچنان می‌توانند ناقل بیماری باشند و در این راستا نیاز به یک مکان مشخص برای قرنطینه این افراد وجود دارد.

وی خواستار همکاری مردم و همه دستگاه‌ها با مجموعه بهداشت و درمان استان شد و افزود: به خاطر حفظ سلامت مردم تمام آرایشگاه‌ها، سالن‌های اجتماعات خصوصی و دولتی، مراسمات پنجشنبه و جمعه آخر سال، مراسمات جشن و عزا و … تا اطلاع ثانوی تعطیل و ممنوع است.

استاندار ایلام برای دوری از جزیره‌ای عمل کردن در ارتباط با این بیماری گفت: هر تصمیمی در خصوص کرونا باید در ستاد استانی مصوب شود.