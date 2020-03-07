هنوز تصمیمی برای تعویق المپیادهای علمی جهانی گرفته نشده است

فاطمه مهاجرانی رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری المپیادهای علمی و پژوهشی داخلی با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور گفت: در سطح ملی، المپیادهای پژوهشی کلید خورده بودند که قرار است از اردیبهشت ماه برگزار شوند اما اینکه به تعویق میافتد یا خیر را باید منتظر باشیم و ببینیم.
وی ادامه داد: در بهمن ماه مرحله اول المپیادهای کشوری برگزار شده بود که در همین هفته نتایج آن اعلام میشود. مرحله دوم این المپیاد با توجه به درخواستهایی که دریافت میکنیم، برگزار خواهد شد و ممکن است به تعویق بیفتد چرا که قرار بود هفته اول اردیبهشت ماه برگزار شود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درباره آخرین وضعیت المپیادهای سلولهای بنیادی و نانو که ایران آن را به دنیا معرفی کرده است نیز گفت: کارهای این المپیاد در حال انجام است اما چون کشور چین مقر معرفی شده بود تا کارها از طریق آن کشور سرعت گیرد، با توجه به شیوع کرونا در این کشور، کمی کارها کُند شد. پیشنهاد ما برای برگزاری این دو المپیاد سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ است که قرار است دبیرخانه جهانی آن در ایران باشد و این دو سال نیز ایران میزبانی آن را بر عهده داشته باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییری در برگزاری المپیادهای بینالمللی که معمولاً از تیرماه شروع میشود، رخ خواهد داد یا خیر؟ بیان کرد: هنوز کمیتههای جهانی تصمیمی در این خصوص نگرفتهاند اما مسابقات مقدماتی که عموماً کشورهای اروپای شرقی در این زمینه برگزار میکردند، لغو شده است. ما هم منتظر هستیم و به محض تصمیمگیری از سمت کمیتههای جهانی، آن را اعلام خواهیم کرد. امیدواریم هر چه سریعتر شیوع این بیماری ختم به خیر شود.
مهاجرانی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اینکه اعلام شده آزمون استعدادهای درخشان به تعویق افتاده است، آیا زمان خاصی برای آن در نظر گرفته شده است؟ گفت: آزمون پایه هفتم استعدادهای درخشان، آزمون هوش است و نیاز به کلاس رفتن و آمادگی خاصی از سوی دانشآموزان ندارد. ما تنها به جهت اینکه این روزها التهاباتی در خانوادهها وجود دارد و رعایت امنیت روانی آنها را کردیم، آزمون را به تعویق انداختیم که زمان آن نیز اعلام میشود.
رئیس سازمان ملی استعدادهای درخشان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در آموزشهای مکمل که این روزها از شبکههای آموزش و ۴ برای دانشآموزان پخش میشود، قرار است سهمی برای آموزش دانشآموزان استعدادهای درخشان نیز در نظر گرفته شود یا خیر؟ گفت: واقعیت آن است که این روزها مدارس سمپاد کار خودشان را پیش میبرند، شبکه مدارس استعدادهای درخشان به هم متصل شده است و همه مطالب و محتواهایی که تولید میشود، در سطح کشوری به اشتراک گذاشته خواهد شد. ظرفیتهای صدا و سیما محدود است و با توجه به این محدودیت، ترجیح ما این است که مدارس دولتی که شمولیت بیشتری دارند، از ساعتهای آموزش بهره گیرند البته اگر فرصت خالی در صدا و سیما ایجاد شود، ما برای تولید محتوا در این رسانه استقبال خواهیم کرد.
وی در پایان گفت: در چنین شرایطی در حوزه مدارس استعدادهای درخشان، هیچ مدرسه تعطیل نداریم به این معنا که آموزش در آن تعطیل شده باشد. حتی میتوان این شرایط را به چشم یک فرصت دید که تمام مطالب تولید شده در هر مدرسه در تمام مدارس کشور به اشتراک گذاشته میشود و همه دانشآموزان استعدادهای درخشان از آن بهره خواهند برد.
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