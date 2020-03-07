امیرحسین شفیعی مدیر تماشاخانه سرو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس طی حکمی امیرحسین شفیعی را به عنوان مدیر تماشاخانه سرو جایگزین حامد گودرزی کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توجه به ظرفیت های بالقوه تماشاخانه سرو و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود در جهت اعتلای و رونق روزافزون این تماشاخانه که مامن هنرمندان شریف تئاتر مقاومت می باشد تلاشی مجاهدت گونه را آغاز کرده و این تماشاخانه را به عنوان مرکزی برای تولید و رشد کمی و کیفی تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بیش از پیش فعال نمائید.

امیرحسین شفیعی پیش از این دبیری جشنواره تئاتر خرداد، مدیر دفتر تئاتر خیابانی حوزه هنری، مدیر دفتر تولید تئاتر حرفه‌ای حوزه هنری، دبیر جشنواره تئاتر استان تهران، دبیر اجرایی سوگواره هنرهای نمایشی خمسه و ریاست انجمن هنرهای نمایشی استان تهران و ... را نیز بر عهده داشته است.

وی همچنین آثاری همچون «دریادلان»، «نقطه ته خط»، «سلول من تروریست نیست»، «پارادوکس» ،«نامیرا» و«هیس»، «خرم فتح» را روی صحنه برده است.

تماشاخانه سرو انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به عنوان مرکز تخصصی نمایش‌های ارزشی با مضامین انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، با ظرفیت ۱۵۰ نفر در خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به تقاطع خیابان شهید مفتح، جنب ایستگاه مترو طالقانی قرار دارد.