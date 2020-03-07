سرود «شاه مردان» منتشر شد/ عرض اراداتی به پیشگاه مولا(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) از مجموعه های سازمان هنری رسانه ای «اوج» در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی (ع) سرود «شاه مردان» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

در این قطعه که توسط گروه سرود «منتظران صاحب الزمان (عج)» تولید شده، قاسم صرافان شاعر، احسان جوادی آهنگسازو مصطفی محمودی به عنوان مدیرتولید حضور دارند.

در متن شعر سرود «شاه مردان» آمده است»:

گو به عاشقای بی‌قرار / بخونن غزل به عشق یار

که میزنن پرده هارو کنار / از اون روی ماهش

بگو به سوارای بی‌نشون / که داره می‌یاد امیرشون

ستاره‌هاشو ریخته کهکشون / امشب سرِ راهش

تک خوان:

پدر خاک از آسمون رسیده / واسه‌ مردی و شرف نشون رسیده

دفعه اول کرال و دفعه دوم تکخوان:

دلش دریای عشقه / صداش، صدای عشقه

بپرس از کعبه میگه/ قبله نمای عشقه

کرال:

تو شاه مردانی یاعلی / عشق زهرا، علی

علی مولا علی، نظری، یاعلی مولا

ساقی کوثری، نفس پیغمبری

شیر حق، حیدری، نظری، یاعلی مولا

کرال:

راز خلقتو عاشقا فهمیدن /خدا رو توی نگاش دیدن

بتا میون کعبه لرزیدن/ از شکوه چشماش

همه‌ی خوبیای عالمو/ عقل و عشق، هر دو با هم و

کلید بهشت و جهنمو / داره توی دستاش

تکخوان:

پدرم با اون نگاه مهربونش / همیشه یا علی بود ورد زبونش

دفعه اول کرال و دفعه دوم تکخوان:

خدا تا آفریدش / به خودش آفرین گفت

ازش آیه به آیه / واسه روح‌الامین گفت

کرال:

تو شاه مردانی یاعلی /عشق زهرا، علی

علی مولا علی، نظری، یاعلی مولا

ساقی کوثری، نفس پیغمبری

شیر حق، حیدری، نظری، یاعلی مولا