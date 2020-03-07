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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۳۵

توسط مرکز «مأوا»؛

سرود «شاه مردان» منتشر شد/ عرض اراداتی به پیشگاه مولا(ع)

سرود «شاه مردان» منتشر شد/ عرض اراداتی به پیشگاه مولا(ع)

مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی(ع) سرود «شاه مردان» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

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به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) از مجموعه های سازمان هنری رسانه ای «اوج» در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی (ع) سرود «شاه مردان» را در دسترس مخاطبان قرار داد.

در این قطعه که توسط گروه سرود «منتظران صاحب الزمان (عج)» تولید شده، قاسم صرافان شاعر، احسان جوادی آهنگسازو مصطفی محمودی به عنوان مدیرتولید حضور دارند.

در متن شعر سرود «شاه مردان» آمده است»:

گو به عاشقای بی‌قرار / بخونن غزل به عشق یار

که میزنن پرده هارو کنار / از اون روی ماهش

بگو به سوارای بی‌نشون / که داره می‌یاد امیرشون

ستاره‌هاشو ریخته کهکشون / امشب سرِ راهش

تک خوان:

پدر خاک از آسمون رسیده / واسه‌ مردی و شرف نشون رسیده

دفعه اول کرال و دفعه دوم تکخوان:

دلش دریای عشقه / صداش، صدای عشقه

بپرس از کعبه میگه/ قبله نمای عشقه

کرال:

تو شاه مردانی یاعلی / عشق زهرا، علی

علی مولا علی، نظری، یاعلی مولا

ساقی کوثری، نفس پیغمبری

شیر حق، حیدری، نظری، یاعلی مولا

کرال:

راز خلقتو عاشقا فهمیدن /خدا رو توی نگاش دیدن

بتا میون کعبه لرزیدن/ از شکوه چشماش

همه‌ی خوبیای عالمو/ عقل و عشق، هر دو با هم و

کلید بهشت و جهنمو / داره توی دستاش

تکخوان:

پدرم با اون نگاه مهربونش / همیشه یا علی بود ورد زبونش

دفعه اول کرال و دفعه دوم تکخوان:

خدا تا آفریدش / به خودش آفرین گفت

ازش آیه به آیه / واسه روح‌الامین گفت

کرال:

تو شاه مردانی یاعلی /عشق زهرا، علی

علی مولا علی، نظری، یاعلی مولا

ساقی کوثری، نفس پیغمبری

شیر حق، حیدری، نظری، یاعلی مولا

کد مطلب 4872387
علیرضا سعیدی

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    نظرات

    • بنده خدا IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
      116 18
      پاسخ
      واقعا این حرکتا احسنت داره ماشالله
    • ریحانه RO ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      115 31
      پاسخ
      عالی
    • محمدرضا عبدالهی IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
      99 16
      پاسخ
      احسنت به سرود اسمانی، یا علی
    • Setayesh IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
      73 16
      پاسخ
      عالیه😍😍
    • IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
      65 14
      پاسخ
      عالی خیلی لذت بردم
    • IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      34 24
      پاسخ
      سلام
    • حجت IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
      44 15
      پاسخ
      واقعا عالی هست
    • امیرعلی IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
      60 10
      پاسخ
      عالی من هم خودم این سوردراخوانده ام
      • زهرا خان فینی IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
        68 5
        عالی خیلی عالی
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
      51 7
      پاسخ
      عاللللیی بود من که خیلی خوشم اومد
    • فرهاد اسماعیلی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
      37 8
      پاسخ
      عالی بود
    • ثنا IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
      40 2
      پاسخ
      عالی صد باریکلا
      • زهرا IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
        15 1
        واقعا عالیییئ
    • فاطمه RO ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
      35 6
      پاسخ
      عالی بود
    • هادی فریبرز IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
      34 2
      پاسخ
      مولا علی یار و یاورتان باشه واقعاً لذت بردم
    • حسن افشون IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
      26 2
      پاسخ
      عالی بهترین سرود
    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      22 3
      پاسخ
      عـــــالــــے
    • ---------- IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
      21 4
      پاسخ
      احسنت خیلی عـــالــے هر چی بگم کمه
    • ساجده IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      16 2
      پاسخ
      خیلی عالیه سرود
    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
      21 2
      پاسخ
      آفرین ماهم توی مدرسمون میخواییم برای روز پدر بخونیم
    • کیانا صادقی IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
      10 6
      پاسخ
      واقعا قشنگ بود😍😍😍
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      12 2
      پاسخ
      ما شا الله
    • زهرت IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
      11 3
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
      16 3
      پاسخ
      عالی
    • ملیسا IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
      8 6
      پاسخ
      بنظر من این آهنگ عالی ترین آهنگ حضرت زهرا بود ❤️❤️💋💋🌹🌹😍
      • نازنين IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
        6 2
        امام علی ❤️
    • IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
      12 25
      پاسخ
      من زیاد خوشم نیومد
      • ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
        13 2
        پس معلومه سلیقه نداری
    • فاطمه IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
      9 3
      پاسخ
      خیلی عالیه
    • رضا IR ۰۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
      12 1
      پاسخ
      واقعا زیباست از تکرارش آدم سیر نمیشه . آفرین به بچه های سرزمین ایران .
      • السا IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
        12 1
        خیلی آهنگ ققققققششششششننننننگگگگگگگیییییییییهههههه😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩
    • امیر علی IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      10 0
      پاسخ
      عالی بود
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      3 2
      پاسخ
      عالی
    • علی IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      5 1
      پاسخ
      احسنت احسنت احسنت
    • علی ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
      3 1
      پاسخ
      عالی
    • IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۷
      5 2
      پاسخ
      عالیه اصلن ادم گریش میگیره
    • رضا عسکری مشهد IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
      2 1
      پاسخ
      عالیه
    • ..... IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
      4 1
      پاسخ
      واقعا سرود قشنگی من قبلا خوندم این بار دومه
    • هانیه IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      میگم از ما فرق می کرد
    • یاعلی IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۲
      5 0
      پاسخ
      👌👌👌👌
    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      عااااااالیییییی بود
    • سیده فاطمه موسوی IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۵
      1 0
      پاسخ
      خیلی زیبا وپر معنا است
    • امیر IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی من این سرود رو خوندم
    • IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۲
      1 0
      پاسخ
      عالیییییی بود❣❣❣❣❣
    • براتی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
      0 0
      پاسخ
      عالی بود من خودم توی گروه سرود هستم این سرود رو خوندیم
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی بود لذت بردم خوب نبود عالی بود
      • محمد طاها IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        1 0
        خیلی عالی 😀
    • حسنا ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
      2 0
      پاسخ
      یا علی ،عشق زهرا علی ،علی مولا ،علی نظری یا علی مولا......
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۵
      0 0
      پاسخ
      یا علی مدد

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