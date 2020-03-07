  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۳۹

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان:

۱۴۰ رابط پدافند غیرعامل در ادارات استان سمنان فعال هستند

۱۴۰ رابط پدافند غیرعامل در ادارات استان سمنان فعال هستند

سمنان- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان، با بیان اینکه ۱۴۰ رابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی استان فعال هستند، گفت: تعامل این رابطان در خصوص کرونا نیازمند تقویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر شنبه در نشست کمیته زیستی کارگروه مبارزه با کرونا در سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه ۱۴۰ رابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی استان فعال هستند، ابراز کرد: باید همکاری این رابطان با دانشگاه‌های علوم پزشکی استان برای مقابله با این ویروس تقویت شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی است که می‌توان به خوبی از ظرفیت‌های این دانشگاه‌ها و پدافند غیرعامل برای محدود ساختن ویروس کرونا بهره برد، تاکید کرد: در گام اجرایی قرار گرفتن مصوبه‌های کارگروه مبارزه با کرونا در استان مورد تاکید است که باید اعضای کمیته زیستی با جدیت تمام برای اجرای مصوبه‌ها در تلاش باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان ادامه داد: هدف از اجرای پدافندغیرعامل، حفظ جان مردم است و باید با بسیج همگانی برای مقابله با کرونا ویروس تلاش شود.

کارخایی با بیان اینکه سمنان در همجواری هشت استان کشور که در معرض کرونا ویروس هستند، قرار دارد که با رهیافت‌های کاربردی و کارشناسی باید برای جلوگیری از شیوع این ویروس اقدام کرد، ابراز داشت: توجه به رویکردهای زیستی برای مقابله با کرونا با جدیت در دستور کار قرار دارد همچنین معتقدیم که می‌بایست در مقابله با کرونا ویروس تمامی جوانب سنجیده شود.

کد مطلب 4872425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها