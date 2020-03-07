۱۴۰ رابط پدافند غیرعامل در ادارات استان سمنان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر شنبه در نشست کمیته زیستی کارگروه مبارزه با کرونا در سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه ۱۴۰ رابط پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی استان فعال هستند، ابراز کرد: باید همکاری این رابطان با دانشگاه‌های علوم پزشکی استان برای مقابله با این ویروس تقویت شود.

وی با بیان اینکه استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی است که می‌توان به خوبی از ظرفیت‌های این دانشگاه‌ها و پدافند غیرعامل برای محدود ساختن ویروس کرونا بهره برد، تاکید کرد: در گام اجرایی قرار گرفتن مصوبه‌های کارگروه مبارزه با کرونا در استان مورد تاکید است که باید اعضای کمیته زیستی با جدیت تمام برای اجرای مصوبه‌ها در تلاش باشند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان ادامه داد: هدف از اجرای پدافندغیرعامل، حفظ جان مردم است و باید با بسیج همگانی برای مقابله با کرونا ویروس تلاش شود.

کارخایی با بیان اینکه سمنان در همجواری هشت استان کشور که در معرض کرونا ویروس هستند، قرار دارد که با رهیافت‌های کاربردی و کارشناسی باید برای جلوگیری از شیوع این ویروس اقدام کرد، ابراز داشت: توجه به رویکردهای زیستی برای مقابله با کرونا با جدیت در دستور کار قرار دارد همچنین معتقدیم که می‌بایست در مقابله با کرونا ویروس تمامی جوانب سنجیده شود.