تقویت پوشش گیاهی عامل مهمی در کاهش سیلاب ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگل‌ها، ابوالقاسم حسین پور با تبریک هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و روز ملی درختکاری، حفظ و احیای پوشش گیاهی را از جمله رسالت‌های ذاتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خواند و افزود: تقویت پوشش گیاهی هدف و جوهره اصلی کلیه طرح‌های منابع طبیعی است که به انحاء مختلف در قالب طرح‌های متفاوت اعم از احیای جنگل، مرتع، بیابان و همچنین عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در قالب طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه‌های آبخیز هدفگذاری می‌شوند.

وی پوشش گیاهی را سرباز حفظ آب و خاک دانست و تصریح کرد: گیاه به عنوان سدی زنده در برابر جریان رواناب ایستادگی می‌کند و با افزایش نفوذ باران و سیلاب به درون زمین، از حجم و شدت سیلاب‌ها در مقایسه با اراضی مشابه بدون پوشش گیاهی به شکل محسوسی می کاهد.

مدیر کل دفتر کنترل سیلاب سازمان جنگل‌ها، سال ۱۳۹۸ را علی رغم تمامی رخدادهای آن، بواسطه وقوع سیل‌های متعدد و مخرب، سال سیلاب نامید و اشاره داشت: با توجه به شرایط تغییرات اقلیمی و تشدید سیلاب‌ها، باید به مقوله پوشش گیاهی بیش از گذشته پرداخته شود.

وی گفت: تقویت پوشش گیاهی از جمله روش‌های غیرسازه ای مدیریت سیلاب در سطح حوزه‌های آبخیز به حساب می‌آید که با توجه به نقش پیشگیرانه پوشش گیاهی در کاهش سیل خیزی، در چهارچوب اهداف مدیریت ریسک سیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حسین پور، خشکی و کمبود رطوبت را به عنوان اصلی ترین عامل محدود کننده توسعه پوشش گیاهی در کشور برشمرد و اضافه کرد: در این راستا گسترش سامانه‌های آبگیر باران (میکروکچمنت ها) در سطح حوزه‌های آبخیز در قالب طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری با بهره گیری از تکنیک‌های دانش بومی با مشارکت مردم در سال آینده در زمره اولویت‌های کاری دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری قرار دارد.

وی از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها خواست با جهت گیری درست، برنامه‌های سال آتی را با تقویت این رویکرد در سطح حوزه‌های آبخیز پیشنهادی ارائه کنند.