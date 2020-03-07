به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی بعدازظهر شنبه در نشست کمیته بهداشت و سلامت کارگروه مبارزه با کرونا در سمنان به میزبانی استانداری با تأکید بر لزوم افزایش هماهنگی دستگاههای اجرایی برای مقابله با کرونا ویروس اظهار داشت: مسئولان دستگاههای اجرایی از اجرای رویههای خودسرانه خودداری کنند.
وی بابیان اینکه عملکرد دستگاههای اجرایی استان سمنان برای مقابله با کرونا رصد میشود، اعلام کرد: بعضی از شهرستانها در بحث مقابله با کرونا ویروس طی هفتههای قبل بهصورت خودجوش در تلاش بودند که این رویه از چند روز گذشته بهصورت ساماندهی شده در حال انجام است.
مدیرکل عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری سمنان با اشاره به اینکه ۲۸ شاخص مهم برای مقابله با کرونا ویروس در دستگاههای اجرایی وجود دارد، افزود: عملکرد کمیتههای مختلف تعیینشده با این شاخصها بررسی میشود.
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