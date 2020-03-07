تصویربرداری «طلاق» ادامه دارد/ پرداختن به مفاسد اقتصادی در سریال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیمافیلم٬ ابوالقاسم طالبی پس از ساخت دو مجموعه «بازگشت پرستوها» و «به کجا چنین شتابان» ساخت مجموعه‌ای را عهده‌دار است که به مسایل روز جامعه توجه دارد.

«طلاق» جزو آثار الف فاخر تلویزیون است که در مرکز سیمافیلم تهیه می‌شود.

طالبی در این سریال قصه‌ای در هم تنیده شده را طراحی و به نگارش در آورده که به مسایل اجتماعی می‌پردازد و در دل قصه‌ها نگاهی به مفاسد اقتصادی نیز شده است.

تاکنون ۳۰ درصد از تصویربرداری مجموعه انجام شده و علاوه بر تهران در چند کشور خارجی نیز تصویربرداری خواهد شد.

در این مجموعه تلاش شده تا علاوه بر حضور بازیگران باسابقه عرصه سینما و تلویزیون از دانش‌آموختگان بازیگری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی استفاده شود و در کنار بازیگران نام آشنا چندین چهره جدید معرفی خواهند شد که پس از فراخوان‌های گسترده و تست‌های بازیگری از میان دانش‌آموخته‌های بازیگری و بازیگران کمتر دیده شده تئاتر برگزیده شدند.

تعدادی از عوامل سازنده مجموعه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: ابوالقاسم طالبی، مدیر فیلمبرداری: امیر کریمی، طراح گریم: داریوش صالحیان، مدیر صدابرداری: منصور شهبازی٬ طراح صحنه: جهانگیر میرزاجانی، طراح لباس: مهرناز اکبری، عکس: علی نیک‌رفتار، بازیگران: قطب الدین صادقی، مجید واشقانی، حمید گودرزی، پیام دهکردی، ناصر آقایی، بهار محمدپور، هدیه رضایی، نیلوفر کیارستمی، عسل غروی، النا اهی و ... .