بازار بروجن تعطیل شد

مسعود ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد بازار شهر بروجن در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در این منطقه تعطیل شد، اظهار داشت: اصناف شهر بروجن به مدت یک هفته فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند.

وی اظهار داشت: تعطیلی اصناف یک اقدام داوطلبانه بوده است و قابل تقدیر است.

فرماندار بروجن بیان کرد: فروشگاه‌های تأمین کننده اقلام بهداشتی و مواد غذایی و نانوایی‌ها تعطیل نیستند.

وی ادامه داد: تعطیلی فروشگاه‌ها به درخواست واحدهای صنفی و با موافقت اتحادیه‌ها، کمیته تنظیم بازار و شورای تأمین شهرستان انجام شده است.

بروجن دومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است.