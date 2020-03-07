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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۳۶

فرماندار بروجن:

بازار بروجن تعطیل شد

بازار بروجن تعطیل شد

شهرکرد- فرماندار بروجن با اشاره به تعطیلی بازار بروجن، گفت: حدود 70 درصد بازار شهر بروجن در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در این منطقه تعطیل شد.

مسعود ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد بازار شهر بروجن در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در این منطقه تعطیل شد، اظهار داشت: اصناف شهر بروجن به مدت یک هفته فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند.

وی اظهار داشت: تعطیلی اصناف یک اقدام داوطلبانه بوده است و قابل تقدیر است.

فرماندار بروجن بیان کرد: فروشگاه‌های تأمین کننده اقلام بهداشتی و مواد غذایی و نانوایی‌ها تعطیل نیستند.

وی ادامه داد: تعطیلی فروشگاه‌ها به درخواست واحدهای صنفی و با موافقت اتحادیه‌ها، کمیته تنظیم بازار و شورای تأمین شهرستان انجام شده است.

بروجن دومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4872517

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