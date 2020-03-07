بازار بروجن تعطیل شد

مسعود ملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حدود ۷۰ درصد بازار شهر بروجن در راستای پیشگیری از شیوع کرونا در این منطقه تعطیل شد، اظهار داشت: اصناف شهر بروجن به مدت یک هفته فروشگاههای خود را تعطیل کردند.
وی اظهار داشت: تعطیلی اصناف یک اقدام داوطلبانه بوده است و قابل تقدیر است.
فرماندار بروجن بیان کرد: فروشگاههای تأمین کننده اقلام بهداشتی و مواد غذایی و نانواییها تعطیل نیستند.
وی ادامه داد: تعطیلی فروشگاهها به درخواست واحدهای صنفی و با موافقت اتحادیهها، کمیته تنظیم بازار و شورای تأمین شهرستان انجام شده است.
بروجن دومین شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری است.
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