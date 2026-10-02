به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ پاسدار بهمن ریحانی در پیامی از حضور مردم ولایت‌مدار و بسیجیان استان در رزمایش جان‌فدایان قدردانی کرد.

در متن پیام آمده است: آنچه امامین انقلاب اسلامی درباره مردم و حماسه‌سازان در صحنه استان کرمانشاه بیان کرده‌اند، به‌خوبی جایگاه آنان را به عنوان پشتوانه‌ای استوار، قدرتی بی‌بدیل و وارثان اصلی انقلاب اسلامی مستضعفین نشان می‌دهد.

سردار ریحانی در ادامه این پیام، حضور مردم در تجمع جان‌فدایان را حماسی و وحدت‌آفرین توصیف کرده و آورده است: برگزاری این تجمع همزمان با روزهای گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نزول رحمت الهی، جلوه‌ای مضاعف به این حضور بخشید.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در این پیام، حضور مردم در تجمع جان‌فدایان را اقدامی در مسیر تحقق مأموریت‌های ناتمام انبیاء، اولیاء خدا و شهدا دانسته و تأکید کرده است که شرکت‌کنندگان با اراده خود برای به پایان رساندن این مسیر در میدان حاضر شدند.

وی همچنین از حضور برادران و خواهران بسیجی و جان‌فدای ایران از اقشار، اقوام و مذاهب مختلف استان قدردانی کرده و این حضور را نشانه‌ای از تجدید بیعت با امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای عنوان کرده است.

سردار ریحانی در بخش دیگری از پیام خود آورده است: مردم با حضور مقتدرانه، بانشاط و بابصیرت خود بار دیگر از فرزندان رزمنده‌شان پشتیبانی کردند و میدان را برای بدخواهان و دشمنان ایران ناامن ساختند.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان، برای مردم و کشور عزیزمان عزت روزافزون از خداوند متعال مسئلت کرده است.