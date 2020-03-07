به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد افشاکننده اسرار درونی آل سعود ضمن تایید بازداشت احمد بن عبدالعزیز یکی از برجسته ترین شاهزادگان سعودی و فرزند موسس عربستان به دست محمد بن سلمان و محمد بن نایف ولیعهد سابق و نیز عبدالعزیز بن سعود وزیر کشور سعودی و نیز بازداشت شمار دیگری از شاهزادگان اعلام کرد: موضوع به انتصاب محمد بن سلمان به عنوان پادشاه و مخالفت گسترده در داخل آل سعود مربوط می شود.

افشاکننده اسرار درونی آل سعود از بازداشت شماری از افسران دستگاههای امنیتی و ارتش و گارد به اتهام وابستگی به احمد بن عبدالعزیز یا محمد بن نایف خبر داد و افزود: هر فردی که بن سلمان به وی شک دارد که با این دو در ارتباط باشد را بازداشت می کنند.

مجتهد فاش کرد: موضوع به حادثه بزرگ مربوط می شود و بازداشت های گسترده شاهزدادگان و افسران عالی رتبه به این حادثه مربوط است. کشورهای غربی نگران تبعات این حادثه هستند اگر بن سلمان موضوع را اعلام نکند کشورهای غربی قصد دارند که جزییات موضوع را فاش کنند تا محمد بن سلمان را مجبور به مسئولیت پذیری کنند.

این در حالی است که دو رسانه آمریکایی جمعه‌شب از بازداشت دو شاهزاده مهم در عربستان خبر دادند و اعلام کردند که دربار سعودی گفته این دو مشغول کودتا بوده‌اند.

روزنامه وال استریت ژورنال و پایگاه خبری بلومبرگ گفته‌اند، «احمد بن عبدالعزیز» برادر شاه سعودی و «محمد بن نایف» ولی‌عهد سابق این کشور متهم به «خیانت» و «تدارک کودتا» شده و اکنون بازداشت هستند.

پایگاه خبری بلومبرگ با اشاره به بازداشت این دو مقام سعودی از قول «آیهام کامل» رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در گروه مشورتی اورآسیا نوشت: «طی روزهای اخیر چالش‌های رهبری سعودی مثل گلوله برفی بزرگ شده است. تحولات اخیر احتمالاً باعث شده است که شاخه خاندان ملک سلمان و محمد بن سلمان ولی‌عهد به کودتا حساس شده باشند و این اقدامات مهم‌ترین موانع جدی در هرگونه تغییرات بالقوه در رهبری سعودی را از بین خواهد برد.»

بلومبرگ همچنین به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به دربار سعودی که با موضوع آشنایی دارد مدعی شد که دربار سعودی به شورای متحدانش گفته است که شاهزاده احمد و شاهزاده بن نایف در تدارک کودتا علیه خاندان حاکم بوده‌اند.

بلومبرگ همچنین گزارش داد که شاهزاده احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف زمانی که هر دو در سفری زمینی با یکدیگر بودند بازداشت شدند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف به «خیانت بزرگ» متهم شده و در یک اردوگاه نظامی صحرایی در بازداشت هستند.

بازداشت این دو شاهزاده برجسته در زمانی صورت می‌گیرد که از یک سو بن سلمان طی روزهای اخیر تصمیمات یکجانبه بی‌سابقه‌ای اتخاذ کرده و زیارت و طواف کعبه را با توجه به انتشار ویروس کرونا متوقف کرده که این اقدام در تاریخ اسلام سابقه نداشته است و از سویی دیگر شایعاتی درباره وضعیت جسمانی و سلامتی شاه سعودی منتشر شده است.