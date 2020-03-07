زمان عنصر کلیدی در مقابله با گسترش کروناست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه هر کدام از رؤسای کارگروه‌های ۵ گانه مقابله با کرونا در شهرداری تهران به ارائه آخرین گزارش عملکرد حوزه فعالیت کارگروه پرداختند و در خصوص برنامه‌های پیشنهادی هماهنگی اقدامات آینده بحث و بررسی به عمل آمد.

در این جلسه تصمیمات جدیدی از جمله تحقق فروش آن لاین فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و میادین عرضه میوه و تره بار، تداوم تأمین نیازهای بهداشتی برای ضدعفونی کردن شبکه حمل و نقل عمومی و استمرار این فعالیت بدون وقفه، ارتقای کیفیت خدمات سامانه ۱۳۷ به ویژه جهت ثبت نام از شهروندان داوطلب فعالیت در مراکز خدماتی مورد نیاز، بررسی بهره گیری از ظرفیت شورایاری‌ها در زمینه نظارتی و ظرفیت داوطلبان برای کمک رسانی در زمینه‌های مختلف، بحث و بررسی شد و تصمیماتی برای تسریع مصوبات پیشین و بهبود روش‌های اجرایی اتخاذ شد.

کرمی محمدی عضو شورای فرماندهی ستاد مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران که مدیریت این جلسات غیر حضوری را بر عهده داشت در این نشست‌ها خطاب به اعضای کارگروه‌ها تاکید کرد عنصر زمان برای مقابله و جلوگیری از گسترش این بیماری مهم، کلیدی و تأثیرگذار است. بنابراین باید مجموعه اقدامات با نهایت سرعت و البته رعایت دقت انجام پذیرد تا از این بابت از فراگیری و گسترش بیماری جلوگیری و مانع خسارات بیشتری شد.