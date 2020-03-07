به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیتالله سیدحسن مرتضوی در رابطه با شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا در کشورمان ضمن بیان خاطرهای از امام خمینی (ره)، گفت: حضرت امام (ره) به خاطر مبارزه و مخالفت با شاه و حکومت پهلوی چراغانی نیمه شعبان را در یک سال منع فرمودند.
وی ادامه داد: وقتی از ایشان پرسیدم که این کار موجب کم رونق شدن مراسم جشن میلاد امام زمان (عج) نخواهد شد؟، فرمودند: ما برای خدا و دفاع از دین این کار را انجام دادیم، اگر یک سال کمرنگ باشد، خدای متعال چنان در سالهای آینده بیشتر و گستردهتر بساط این جشن را فراهم خواهد کرد که فوق تصور ما باشد و همین اتفاق افتاد.
این فقیه و استاد حوزه علمیه با ضرورت تأیید محدویتهای اعمال شده در حرم منور رضوی، تاکید کرد: مردم بدانند محدودیتهای به وجود آمده در حرم مطهر حضرت رضا (ع)، انشاءالله پس از بین رفتن ویروس کرونا، در آینده نزدیک شاهد گسترش خدمات آستان قدس رضوی خواهیم بود.
وی گفت: نظر حجتالاسلام مروی، تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر هماهنگی با تصمیمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درست و خوب است و رعایت مسائل بهداشتی در حرم مطهر هم باید طبق مقررات پزشکی باشد؛ این خوب است که دربهای حرم مطهر رضوی باز است و موارد بهداشتی هم طبق مقرارت بهداشتی و درمانی رعایت و پیشبینی میشود.
آیتالله مرتضوی تصریح کرد: همه باید بدانند توصیههای بهداشتی را در منزل، محل کار و فعالیتهایشان رعایت کنند و حتماً دعا و تضرع را هم جدی بگیرند.
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