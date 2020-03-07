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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۷

کشته شدن ۱۱۷ نفر از شبه نظامیان وابسته به ترکیه در لیبی

کشته شدن ۱۱۷ نفر از شبه نظامیان وابسته به ترکیه در لیبی

منابع وابسته به مخالفان سوری از افزایش شمار کشته شدگان شبه نظامیان وابسته به ترکیه در درگیری های لیبی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع وابسته به مخالفان سوری از افزایش شمار کشته شدگان شبه نظامیان وابسته به ترکیه در درگیری های لیبی خبر دادند.

این منابع بیان کردند: شمار کشته شدگان  شبه نظامیان وابسته به ترکیه در لیبی به ۱۱۷ نفر رسیده است و کشته شدگان از گروههای موسوم به لواء معتصم، سلطان مراد، لواء صقور شمال، الحمزات و سلیمان شاه هستند.

به گفته این منابع این افزاد در درگیری های محور های صلاح الدین در جنوب طرابلس و محور الرمله در نزدیکی فرودگاه طرابلس و نیز محور پروژه الهضبه و دیگر مناطق لیبی کشته شده اند.

کد مطلب 4872570

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