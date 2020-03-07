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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۴۵

تصویربرداری «پایتخت ۶» در مازندران به پایان رسید

تصویربرداری «پایتخت ۶» در مازندران به پایان رسید

تصویربرداری فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه‌کنندگی الهام غفوری در شیرگاه مازندران به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، تصویربرداری سریال «پایتخت» در شیرگاه مازندران به پایان رسید و تاکنون بیش از ۹۰ درصد از این سریال تصویربرداری شده است.

ادامه تصویربرداری این سریال قرار است در تهران انجام شود.

فصل ششم مجموعه تلویزیونی «پایتخت» در ۱۵ قسمت برای پخش در نوروز ۹۹ از شبکه یک سیما ساخته می‌شود.

محسن تنابنده، ریما رامین‌فر، احمد مهران‌فر، مهران احمدی، هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشاری، نسرین نصرتی، سارا و نیکا فرقانی، عطیه جاوید، سلمان خطی، ابوالفضل رجبی، غلامعلی رضایی بازیگران اصلی این سریال هستند.

کد مطلب 4872574
عطیه موذن

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