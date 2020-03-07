بهترین کمک مردم به مهار «کرونا» حضور در منزل است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در نشست ویدئو کنفرانس با استانداران سراسر کشور، در باره بررسی گزارش آخرین شرایط استان‌ها در مقابله با بیماری کرونا ضمن تبریک عید در پیش روی ولادت امیرالمومنین امام علی(ع) و تبیین ساختار اعمال مدیریت از سوی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و کار ویژه وزارت کشور درعرصه‌های اجتماعی، انتظامی و امنیتی مدیریت شرایط جاری کشور بر هماهنگی هرگونه ارتباطات بین ستاد ملی و استانداری ها از سوی وزارت کشور تاکید کرد و گفت: اتخاذ و اعمال توامان تدبیر، تحمل و بردباری، رمز موفقیت مدیران در مواجهه با این شرایط است.

وی تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی با حضور رئیس جمهور در خصوص ابعاد اجتماعی شرایط متاثر از شیوع بیماری کرونا از جمله در خصوص سفرهای نوروزی و سرویس های خدماتی از جمله ضرورت تدوین پروتکل های لازم در مورد مراکز خدماتی را تشریح و بر آمادگی حداکثری سطوح مختلف مدیریتی برای مدیریت شرایط تاکید کرد.

وزیر کشور گفت: مهمترین عامل تسریع کننده در ارتقای مدیریت شرایط موجود کشور، استمرار و تقویت نقش آفرینی مؤثر عموم مردم است و بهترین کمک مردم در این شرایط، رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی و اجتناب از هرگونه تردد غیرضرروی در سطح شهرها و جاده‌ها است.

رحمانی فضلی ضمن تشریح سناریوهای متفاوت مدنظر که بر اساس مطالعات علمی تدوین شده است و الزامات و اقتضائات هر یک از این سناریوها، بر حمایت حداکثری استانداران از روند تقویت آمادگی‌ها در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌های استانی استفاده کنیم و همزمان با رعایت سیاست‌ها و راهبردهای ستاد ملی، همه خلاقیت‌ها و ابتکارات استانی را در چارچوب ترتیبات قانونی و موازین علمی برای بهبود شرایط به کار بگیریم و در این مسیر از حداکثر همکاری بخش خصوصی و مردم استفاده کنیم.

وزیر کشور در ادامه با تبیین اهمیت و ضرورت استمرار آرامش جامعه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود، صدا و سیما با برنامه ریزی لازم، علاوه بر اطلاع رسانی شایسته، فضای بسیار بسیار پر نشاطی را در آستانه سال جدید برای مردم فراهم نماید.

رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت اتخاذ رویه واحد در سیاست ها و راهبردها و روش های اصلی مقابله با شیوع بیماری کرونا، خواستار توجه جدی استانداران به ابعاد اجتماعی، انتظامی و امنیتی شرایط شد و بر هماهنگی با حوزه ذی‌ربط وزارت کشور در این خصوص تاکید کرد.

وی تعامل مؤثر بین استان‌ها را برای عبور از شرایط موجود ضروری برشمرد و همکاری حداکثری فی مابین استانداران به خصوص در استان‌های مجاور را خواستار شد.

در این نشست، تعدادی از نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، ضمن ارائه گزارش از آخرین شرایط استان در مدیریت مبارزه با بیماری کرونا، پیشنهادات مدنظر برای بهبود شرایط از جمله؛ بهبود ساختار ستادملی، اختصاص اعتبار قابل توجه از طرف سازمان برنامه و بودجه، پیش بینی روش‌های مؤثر برای مشارکت مردمی و استفاده از خیرین، ‌ تعویق ارائه سرویس‌های خدماتی غیرضروری به ایام آتی، پرداخت فوری کارانه کادر درمانی، تسویه فوری مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان تامین اجتماعی، ‌پیشنهادات اصلاحی برای روند تامین اقلام بهداشتی، ساماندهی نحوه حضور کارکنان در دستگاه‌های اجرایی را ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

‌مرور مصوبات و اقدامات ستادهای استانی، تحول در نظام اطلاع رسانی، طراحی الگوی تشخیص نیاز یا عدم نیاز به استقرار بیمارستان صحرائی، راهکارهای رفع کسری بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها، نقش‌آفرینی دهیاران در راستای پدافند غیرعامل و پیش بینی چارچوب های جدی برای نظم دهی به ترددهای داخل شهری وبین شهری، و همچنین توجه کافی به اختیارات استانداران برای اعمال مدیریت در شرایط موجود، از دیگر محورهای مورد نظر استانداران در این نشست بود که مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.