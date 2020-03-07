پرواز جنگنده های روس بر فراز ادلب و حلب

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد به وضعیت آتش بس در ادلب دو روز پس از توافق سران روسیه و ترکیه در مسکو اشاره کرد.

در گزارش این گروه وابسته به مخالفان سوری آمده است: جنگنده های روسی در آسمان استان های ادلب و حلب ظهر امروز به وقت محلی به پرواز درآمده و در حال گشت زنی هستند اما تا به این لحظه حمله هوایی انجام نداده اند.

این گروه از ادامه آتش بس شکننده در آنچه منطقه پوتین-اردوغان نامیده است، خبر داد.

این در حالی است که روز گذشته توپخانه ترکیه مواضع کردها را در شمال حلب و نیز روستای ام الکیف در حومه تل تمر در استان حسکه گلوله باران کرده بود.