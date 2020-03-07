تعطیلی نمازجمعه حرکتی عقل محور بود/ لزوم توجه به توصیه های پزشکان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی عصر شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان همدان با بیان اینکه از آنجایی که در ماه دعا و استغفار قرار داریم امیدواریم همه بتوانیم از آن به نحو احسن بهره مند شویم، گفت: نماز جمعه به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فعالیت دینی، هم آرمان‌ها و آموزه‌ای دینی را تبیین و ترویج و هم از آنها دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه وحدت ما در صورتی صحیح است که نتیجه آن به نفع مردم، نظام و انقلاب باشد که این اتفاق خوب در استان همدان شکل گرفته است، گفت: همه ما ائمه جمعه خود را موظف می‌دانیم که ضمن همراهی با سیاست‌های کلی تبیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب، به تبیین آن در جامعه بپردازیم و از آن دفاع کنیم.

امام جمعه همدان بابیان اینکه از همه کسانی که در شرایط اجتماعی موجود در حال جانفشانی هستند تشکر قلبی خود را اعلام می‌کنم و آرزوی صحت و سلامتی برای این عزیزان داریم، گفت: حرکت شورای سیاست گذاری و ائمه جمعه که به لحاظ حفظ سلامتی مردم در دو هفته گذشته نماز جمعه را تعطیل کردند باید یک حرکت عقل محور دانست.

آیت الله شعبانی با بیان اینکه در سال ۹۸ سختی‌های بسیاری داشتیم و شاید یکی از برزگترین این سختی‌ها، از دست دادن شهید عزیز، حاج قاسم سلیمانی بود هر چند عظمت‌هایی را نیز برای مردم و کشور ایجاکرد، گفت: همراهی خوبی را در استان همدان شاهد هستیم و وحدت بین مسئولان استان حاکم است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان از مجموعه ستاد پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در استان همدان و کادر پزشکی و درمانی استان همدان و مردم استان همدان به خاطر همراهی با مسئولان قدردانی کرد و گفت: از مردم می‌خواهم به دستورالعمل‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

وی تاکید کرد: ائمه جمعه در جریان مقابله با کرونا ویروس، فرهنگ پیشگیری را به نحو مطلوبی رعایت و آن را نیز از طریق تریبون‌های در اختیار، اشاعه دادند.