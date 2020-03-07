به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحه بودجه سال آینده در شورای نگهبان، گفت: چهارشنبه پیش، مصوبه بودجه سال ۹۹ از مجلس شورای اسلامی دریافت کردیم که میان اعضای شورای نگهبان و کارشناسان ما در پژوهشکده این شورا توزیع شد که مشغول بررسی هستند.

وی ابراز امیدواری کرد: اگر جلسات شورای نگهبان برگزار شود، این هفته نتایج اولیه‌ای از این بررسی‌ها اعلام شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با وضعیتی که ویروس منحوس کرونا ایجاد کرده است ما هم مشکلاتی در برگزاری جلسات شورای نگهبان داریم، با این حال تلاش می‌کنیم که در موعد قانونی نتیجه بررسی لایحه بودجه را اعلام کنیم.

انتخاب جایگزین «فاطمه رهبر» در انتخابات میان دوره‌ای ۱۴۰۰

کدخدایی همچنین درباره جایگزین مرحومه فاطمه رهبر در مجلس یازدهم نیز اظهار داشت: چون در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، نخستین انتخابات میان دوره‌ای مجلس نیز هم زمان با آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: شبهه‌ای که برای برخی درباره جایگزینی مرحومه رهبر ایجاد شده مربوط به انتخابات شورای شهر است، چون در آن انتخابات علاوه بر نمایندگان اصلی، نمایندگان علی البدل نیز انتخاب می‌شوند و هر یک از اعضای اصلی به هر علت، مانند برکناری، استعفا یا فوت نیاز به جایگزین داشته باشند، از اعضای علی البدل جایگزین آنان خواهند شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان تاکید کرد: اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی عضو علی البدل نداریم و اگر انتخابات در هر حوزه انتخابیه مانند تهران و آستانه اشرفیه مشکلی نداشته باشد که در این دوره نداشته است و دو منتخب این دو حوزه به رحمت خدا رفته اند، در انتخابات میان دوره‌ای مجلس، جایگزین آنان انتخاب خواهند شد.

کدخدایی گفت: طبق قانون برای جایگزینی منتخبان این دو حوزه، داوطلبان نام نویسی می‌کنند و باید مراحل بررسی صلاحیت آنان انجام شود و پس از تایید صلاحیت داوطلبان، افراد می‌توانند وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.