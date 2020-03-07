آمریکا از خرید سامانه «گنبدآهنین» از رژیم صهیونیستی منصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیفنس بلاگ، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که به دلیل برخی مشکلات فنی برنامه خرید سامانه ضد موشکی گنبد آهنین از اسرائیل را کنار گذاشته است.

گفته شده انصراف آمریکا از خرید «سامانه گنبد آهنین» رژیم صهیونیستی پس از آن صورت گرفته که صهیونیست‌ها از واگذاری کدهای این سامانه به ارتش آمریکا خودداری کردند.

در مقابل کارشناسان دفاعی آمریکا نیز اعلام کرده‌‍اند که این کشور قادر به انطباق «سامانه گنبد آهنین» با پدافند هوایی خود نیست.

همچنین نقطه ضعف‌های امنیتی و چالش‌های اجرایی از دیگر مشکلات سامانه گنبد آهنین عنوان شده است.

پیش از این در مردادماه امسال، وزارت دفاع آمریکا به صورت رسمی قرارداد خرید سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین از رژیم صهیونیستی را امضا کرده و قرار بود تا دو سامانه گنبد آهنین را از رژیم تل‌آویو تحویل ‌گیرد.