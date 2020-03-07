سرهنگ قباد خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۱۷ هزار و ۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه در پاکدشت خبر داد و اظهار داشت: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا پاکدشت در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تهیه مواد محترقه دست ساز نموده و آن را در سطح شهرستان توزیع می‌نماید وارد عمل شدند.

وی گفت: با عنایت به پیشگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از انواع مواد محترقه در روزهای منتهی به سال جدید، طرح تشدید و برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

خنجری بیان داشت: عوامل پاوا با تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی فرد مذکور شده و پس از اخذ حکم قضائی در بازرسی از منزل وی ۱۷ هزار و ۵۰۰ عدد انواع مواد محترقه غیراستاندارد و غیر مجاز دست ساز و مقادیر زیادی پوکه، لیبل، نخ و ۲ کیلوگرم باروت مخصوص ساخت مواد محترقه کشف و در این خصوص دو نفر دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ضمن تشکر و قدردانی از همکاری شهروندان، به آنان توصیه کرد که هرگونه اخبار و اطلاعاتی مبنی بر فروش و یا نگهداری مواد محترقه توسط افراد را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند