محدودیت دامنه نوسان بهتر است در شورای عالی بورس تصمیم گیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

۱- در مورد تصمیم هیأت مدیره محترم بورس برای محدود سازی دامنه نوسان و تدبیر وزیر محترم اقتصاد چندنکته را تاکید می‌کنم

۱- دغدغه ریاست محترم سازمان بورس و نیز تلاش‌های ایشان برای مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی اقتصاد به عنوان یک عضو شورای عالی بورس قدردانی می‌کنم.

۲- نظرات کارشناسان بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در دو روز گذشته ، علیرغم تنوع، سازنده و قابل تقدیر بود.

۳- ارحج این است که اینگونه تصمیمات مهم در شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.

۴- یکی از راهکارهای مدیریت روند بازار سرمایه استفاده دولت از فرصت عرضه اولیه سهام و نیز برنامه ریزی برای افزایش درصد سهام شناور شرکتهای مهم است. اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم و با افزایش عرضه سهام عمق بیشتری به آن بدهیم.

۵- نکات مطرح شده به نقل از من در خصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و… را تائید نمی‌کنم. و بازر هم تاکید می‌کنم بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی همچنان ریسک بالا برای سرمایه گذاری دارد.