  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۴۵

رئیس کل بانک مرکزی:

محدودیت دامنه نوسان بهتر است در شورای عالی بورس تصمیم گیری شود

محدودیت دامنه نوسان بهتر است در شورای عالی بورس تصمیم گیری شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ارحج این است تصمیماتی مهم مانند محدودیت دامنه نوسان، در شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

۱- در مورد تصمیم هیأت مدیره محترم بورس برای محدود سازی دامنه نوسان و تدبیر وزیر محترم اقتصاد چندنکته را تاکید می‌کنم

۱- دغدغه ریاست محترم سازمان بورس و نیز تلاش‌های ایشان برای مدیریت بازار در شرایط حساس کنونی اقتصاد به عنوان یک عضو شورای عالی بورس قدردانی می‌کنم.

۲- نظرات کارشناسان بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در دو روز گذشته ، علیرغم تنوع، سازنده و قابل تقدیر بود.

۳- ارحج این است که اینگونه تصمیمات مهم در شورای عالی بورس نیز طرح و با بررسی همه ابعاد آن و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شود.

۴- یکی از راهکارهای مدیریت روند بازار سرمایه استفاده دولت از فرصت عرضه اولیه سهام و نیز برنامه ریزی برای افزایش درصد سهام شناور شرکتهای مهم است. اقبال به بازار سرمایه را نیک پنداریم و با افزایش عرضه سهام عمق بیشتری به آن بدهیم.

۵- نکات مطرح شده به نقل از من در خصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و… را تائید نمی‌کنم. و بازر هم تاکید می‌کنم بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی همچنان ریسک بالا برای سرمایه گذاری دارد.

کد مطلب 4872720
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها