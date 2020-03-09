توقف ماسک و ضدعفونی کننده ها در گمرکات/صادرات آب ژاول هم ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی دیشب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه در حال حاضر اقلام ماسک و ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند، گفت: ماسک‌ها و اقلام بهداشتی موجود در گمرکات در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

وی به ارائه توضیحاتی درباره روند صادرات ماسک و اقدامات انجام شده از سوی گمرک برای کنترل در این زمینه پرداخت و گفت: صادرات انواع ماسک پزشکی و بهداشتی و مواد ضد عفونی و آب ژاول ممنوع شده است.

معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر اقلام ماسک و ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند، گفت: همه این اقلام صادراتی بودند که باید برگردند.

وی در ادامه به ارائه آماری از میزان ماسک و مواد ضد عفونی و دستکش در گمرکات کشور پرداخت و گفت: همه ماسک‌ها و اقلام بهداشتی در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.