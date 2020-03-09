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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰

معاون گمرک خبر داد:

توقف ماسک و ضدعفونی کننده ها در گمرکات/صادرات آب ژاول هم ممنوع شد

توقف ماسک و ضدعفونی کننده ها در گمرکات/صادرات آب ژاول هم ممنوع شد

معاون فنی گمرک از وجود ماسک و اقلام بهداشت در گمرکات خبر داد و گفت: این اقلام به وزارت بهداشت تحویل داده می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی دیشب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه در حال حاضر اقلام ماسک و ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند، گفت: ماسک‌ها و اقلام بهداشتی موجود در گمرکات در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

وی به ارائه توضیحاتی درباره روند صادرات ماسک و اقدامات انجام شده از سوی گمرک برای کنترل در این زمینه پرداخت و گفت: صادرات انواع ماسک پزشکی و بهداشتی و مواد ضد عفونی و آب ژاول ممنوع شده است.

معاون گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر اقلام ماسک و ضد عفونی کننده و دستکش در گمرکات وجود دارند، گفت: همه این اقلام صادراتی بودند که باید برگردند.

وی در ادامه به ارائه آماری از میزان ماسک و مواد ضد عفونی و دستکش در گمرکات کشور پرداخت و گفت: همه ماسک‌ها و اقلام بهداشتی در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4873360
سمیه رسولی

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