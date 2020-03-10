به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بسته بندی، احساس و ایدۀ خاصی در مورد محصول داخل آن ایجاد می‌کند و به توسعۀ حضور و هویت برند شما در بازار کمک می‌کند. به همین دلیل است که اغلب کسب و کارها، زمان، پول و تحقیقات زیادی برای بسته بندی خود صرف می‌کنند. مردم از طراحی‌های متفکرانه قدردانی می‌کنند. این امر باعث می‌شود احساس کنند که تجارت شما به تجربۀ آنها هنگام باز کردن بسته بندی کالا اهمیت می‌دهد. مردم عاشق کالاهای برند هستند و آنها عاشق این هستند که به افراد دیگر نشان دهند که کالاهای برند را خریداری می‌کنند، بنابراین بیشتر به سمت محصولات برنددار در بسته بندی‌های مارک دار نسبت به نسخۀ معادل بدون مارک جذب می‌شوند.

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هر یک از شما به عنوان یک صاحب کسب و کار، باید بدانید بسته بندی چه نقشی در شناخته شدن محصولات شما در رقابت بین انبوه محصولات مختلف ایفا می‌کند. بسته بندی از اهمیت زیادی برای محصولات برخوردار است، از تأمین دوام و ماندگاری محصولات گرفته تا افزایش فروش محصولات، بسته بندی تأثیر به سزایی در جنبه‌های مختلف موفقیت محصول ایفا می‌کند. بسیاری از یافته‌ها و تحقیقات صورت گرفته در این صنعت نشان می‌دهد که بسیاری از مشاغل، برند خود را تنها با ایجاد بسته بندی خلاقانه برای محصولات خود توسعه داده‌اند.

۶ دلیل اهمیت بسته بندی در موفقیت برندها

رنگ‌های به کار رفته در بسته بندی رفتار خریداران را تغییر می‌دهد

دنیای ما بدون رنگ چگونه خواهد بود؟ آیا تا به حال دنیایی سیاه و سفید یا دنیایی که همه چیز در آن خاکستری باشد را تصور کرده‌اید؟ تاریک به نظر می‌رسد، درست است؟ هر یک از رنگ‌ها بر وضعیت عاطفی افراد تأثیر خاصی می‌گذارند. آیا تا به حال برایتان پیش آمده که از باغ یا پارکی که سرتاسر آن فضای سبز است، دیدن کنید و فوراً احساس نشاط و طراوت به شما دست دهد؟ به همین ترتیب، در دنیای تجارت نیز عمدتاً رنگ‌ها هستند که مشتری را به سمت یک محصول خاص جذب می‌کنند. مردم به جای خرید یک محصول با بسته بندی خسته کننده و یکنواخت، خرید جعبه‌ای را ترجیح می‌دهند که رنگ آن بسیار زیبا باشد و یا روی آن یک چاپ گل دار زیبا وجود داشته باشد. رنگ‌های سبز و آبی باعث ایجاد احساس آرامش می‌شوند، بنفش طبیعی نمایانگر جلال و شکوه است، رنگ سفید نشان دهندۀ خلوص و رنگ صورتی نشانگر نشاط و سرزندگی است. برای اینکه متوجه شوید چگونه رنگ‌های به کار رفته در بسته بندی تمایل و تصمیم خریداران را تغییر می‌دهد، کافیست به آمارهای نشان داده شده در شکل زیر مراجعه کنید.

ایمنی محصول

علاوه بر اینکه بسته بندی باید از نظر ظاهری بسیار زیبا و خوب به نظر رسد، لازم است به گونه‌ای ساخته شود که محصول داخل آن ایمن باشد. اگر بسته بندی شکننده باشد، حتی اگر حاوی چیزی سخت و غیرشکستنی مانند یک بالش باشد، این نوع بسته بندی مؤثر و کاربردی نخواهد بود. هیچکس نمی‌خواهد محصول جدیدی را ببیند که همه جای آن شکسته یا با گل و لای پوشیده شده است. ما بسته بندی‌هایی با کیفیت خوب و ساخته شده از مواد عالی را برای اطمینان از ایمنی محصول داخل بسته بندی و عدم آلودگی آن تولید می‌کنیم. چه این محصول غذا باشد یا یک قطعۀ کریستالی شکننده، بسته بندی ما ایمنی محصول را تضمین می‌کند.

ارزش برند

ارزش برند به این واقعیت اشاره دارد که یک شرکت خاص در شکل گیری نام برند یا یک محصول موفق بوده است به گونه‌ای که برند با یک محصول خاص مرتبط بوده و با آن محصول شناخته شود. ارزش برند همچنین تعیین می‌کند که یک شرکت تا چه اندازه می‌تواند جهت افزایش فروش خود ارزش برند را به سایر محصولات همان شرکت تعمیم دهد. بسیاری از افراد نسبت به برندها آگاهی دارند و ترجیح می‌دهند فقط برای محصولات بهداشتی یک سری برندهای خاص هزینه کنند. ارزش برند تا حد زیادی به نوع بسته بندی آن وابسته است. ساخت جعبه‌های بسته بندی با طراحی زیبا و با رنگ‌های متنوع و زنده بهترین تصمیمی است که برای موفقیت در کسب و کار خود می‌توان گرفت.

کمک به برندها برای برجسته شدن

بسته بندی برای مشتریان جالب و جذاب است. اولین چیزی که شخص به آن نگاه می‌کند، محصول نیست بلکه بسته بندی اطراف آن است. بعضی اوقات تولید کنندگان تنها با بهره گیری از بسته بندی جذاب و چشمگیر سودآوری می‌کنند، چرا که مردم ترجیح می‌دهند به جای یک جعبۀ کسل کننده و بدون دستورالعمل به یک جعبۀ زیبا و چشم نواز بنگرند. نوشتن شعار خود یا حتی یک عبارت گیرا بر روی بسته بندی باعث می‌شود محصول شما از جذابیت بالایی برخوردار شود. بسته بندی جذاب کلید اصلی برجسته شدن محصولات و برندها در بازار می‌باشد.

عملکرد بسته بندی به عنوان ابزار بازاریابی

یکی از مهمترین نکات در موفقیت هر کسب و کار، بازاریابی مناسب محصولات آن است. اگر محصول شما از کیفیت عالی برخوردار است اما در معرض توجه کافی قرار نمی‌گیرد و یا از بازاریابی متناسب با نوع مخاطب برخوردار نیست، بسته بندی می‌تواند به محصول شما کمک کند تا توجه مورد نیاز خود را جلب کند. حتی اگر برند شما از قبل نیز در بازار حضور داشته، باز هم ایجاد یک تغییر و تحول خوب در بسته بندی کمک خوبی برای رونق فروش شما خواهد بود. به خصوص در دورۀ کنونی که مردم به نام برندی که می خرند و ظاهر بسته بندی آن به اندازۀ خود محصول اهمیت می‌دهند. می‌توان گفت جعبه‌های دارای مارک چاپ شده نقش تیم بازاریابی شما را ایفا می‌کنند و به شناخته شدن شما در بازار رقابتی کمک می‌کنند. از این طریق افزایش تعداد فروش شما قطعی خواهد بود.

ایجاد تفاوت در بسته بندی

یک کالا درون جعبه‌ای با بسته بندی ساده را تصور کنید که هیچ طرح و یا چاپی روی آن وجود نداشته باشد و کالای مشابه با بسته بندی‌ای که چشم نواز است و روی آن چاپ زیبایی وجود دارد. شما کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ مسلماً کالای با بسته بندی زیبا را انتخاب خواهید کرد، بنابراین بسته بندی قطعاً تفاوتی را ایجاد می‌کند. از این رو بسته بندی خلاقانه باعث می‌شود تا برند شما از سایر برندها متفاوت باشد و مصرف کنندگان بیشتری را به خود جلب کند.

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نتیجه گیری

در مورد بسته بندی یک جملۀ معروف وجود دارد و آن هم اینکه بسته بندی به اندازۀ خود محصول اهمیت دارد. بنابراین سرمایه گذاری شما جهت ایجاد بسته بندی الهام بخش و خلاقانه برای محصولاتتان یک سرمایه گذاری ارزشمند برای کسب و کار شما محسوب می‌شود. بیایید با ایجاد طراحی‌های خلاقانه برای بسته بندی محصولات خود الهام بخش مشتریان خود باشیم.

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