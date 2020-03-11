دخالتی در تغییرات پرسپولیس نداشتیم/تکلیف فوتبال بزودی مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علی نژاد در پایان مجمع انتخاباتی فدراسیون جانبازان و معلولان با تسلیت درگذشت مرحوم سیامند رحمان برای دیگر ورزشکاران آرزوی سلامتی کرد.

وی با تشکر از اعضای مجمع برای حضور در انتخابات تاکید کرد که ویروس بلاتکلیفی از کرونا خطرناک تر است به خصوص که ساختن سخت است اما حفظ و نگهداری سخت تر.

علی نژاد با تشکر از رئیس پیشین فدراسیون جانبازان و معلولان خاطرنشان کرد: خسروی وفا پدر ورزش جانبازان و معلولان است، او بیش از ٣ دهه برای این عرصه زحمت کشیده و قطعا می تواند همچنان مثمرثمر باشد.

معاون وزیر ورزش با تبریک به اسبقیان گفت: ورزش جانبازان به شکوفایی رسیده اما قطعا رسیدن به کمال متوقف نمی شود. می توان همچنان شرایطی بهتری داشت. مدت زیادی تا پارالمپیک باقی نمانده و با همدلی می توان شرایط بهتری ایجاد کرد.

علی نژاد با تاکید بر اصرار وزارت ورزش بر برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی گفت: اگر امروز انتخابات را برگزار نمی کردیم معلوم نبود این ویروس تا کی در کشورمان باقی می ماند به همین دلیل انتخابات تا شهریور و مهر به تعویق می افتاد به خاطر همین اصرار داشتیم انتخابات برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نژاد پس از مجمع نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: با توجه به اینکه بازیهای پارالمپیک را در پیش داشتیم و فدراسیون با سرپرست اداره می‌شد، به صلاح بود که با رعایت تمام تمهیدات بهداشتی این مجمع را برگزار کنیم. تمام اقدامات لازم شکل گرفت و حاضرین مورد تست های سلامت قرار گرفتند و این مجمع را برگزار کردیم تا با مشخص شدن رئیس با خیال راحت کار را پیش ببریم.

وی در مورد شرایطی که برای انتخاب رئیس این فدراسیون پیش آمد و یکی دیگر از مدیران وزارت ورزش رای آورد گفت: من به رای مجمع احترام می گذارم. همانطور که قبلا هم اعلام کرده بودم از حوزه معاونت ما دیگر هیچکس کاندیدای فدراسیون ها نخواهد شد. البته این موضوع غیرقانونی نیست اما بنده به مصلحت نمی دانم از حوزه ما کسی وارد فدراسیون ها شود. اما از حوزه های دیگر وزارت ورزش کسی بخواهد نامزد شود اختیارش با خودش است.

علی نژاد در واکنش به پرسش خبرنگار مهر در مورد تغییرات صورت گرفته در باشگاه پرسپولیس و نقش وزارت ورزش در این برکناری ها گفت: هیات مدیره با مدیرعامل جلسه داشته و در این مورد تصمیم گیری کرده است. ما برای جزئیات ورود نمی کنیم. شان وزارت ورزش و وزیر این نیست که در این جزئیات وارد شود. اینها جزئیات مسائل باشگاه است. این تصمیم داخلی بوده و هیچ ارتباطی با وزارت ورزش ندارد.

معاون وزیر ورزش در واکنش به ادامه پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه انصاریفرد در یک مصاحبه تلویزیونی دخالت وزارت ورزش در این تغییرات را تایید کرده است گفت: این موضوع را به شدت تکذیب می کنم. این موضوع داخلی باشگاه است و ربطی به وزارت ورزش ندارد.

وی در مورد اینکه چرا پرسپولیس که در صدر جدول است باید در این مقطع با چنین تغییراتی مواجه شود گفت: به هر حال اختلاف نظر در هیات مدیره وجود داشته و منجر به استعفا شده است.

علی نژاد در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد برگزاری یا لغو انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار است 25 اسفند برگزار شود، گفت: طی دو سه روز آینده تکلیف انتخابات این فدراسیون هم مشخص خواهد شد. اگر فیفا بپذیرد انتخابات برگزار خواهد شد و در غیر این صورت باید اساسنامه را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: فیفا دو بار نامه زده که انتخابات برگزار نشود و مذاکراتی صورت می‌گیرد که اگر موافقت کنند، مجمع برگزار شود و اگر هم اجازه ندهند اصلاح اساسنامه صورت می‌گیرد. چیز خیلی مهمی نیست و طبیعی است ما در چارچوب قوانین بین المللی حرکت خواهیم کرد. فدراسیون هم به همین شکل اداره خواهد شد تا اینکه اساسنامه اصلاح شود و انتخابات برگزار شود.

وی در مورد اعتراض برخی روسای هیات ها و رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی مبنی بر غیرقانونی بودن مجمع این فدراسیون گفت: ما مستنداتی برای برگزاری انتخابات داشتیم. اگر کسی فکر می کند حقی از او ضایع شده است بیاید رسیدگی کند و به مراجع نظارتی شکایت کند. نامه هایی وجود دارد که به عنوان مستندات صحت انتخابات را تایید می کند. ما باید تابع قانون باشیم.

مهدی علی نژاد در پاسخ به انتقاد برخی روسای هیات ها که گفته بودند به خاطر کرونا و جلوگیری از تجمعات به مجمع نیامده اند گفت: همین امروز هیات دولت جلسه داشته و 30 نفر در آن شرکت کرده اند. چطور آنها خطری تهدیدشان نمی کند اما ما مجمع برگزار کنیم مشکل دارد؟ وقتی یک گروه اعتقاد داشته باشد که یک سوم مجمع با آنها هست و می توانند تاثیرگذار باشند طبیعی است که این اتفاقات پیش بیاید. ولی مهم این است که نصف بعلاوه یک حضور داشتند و مجمع برگزار شد.

علی نژاد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر احتمال تعویق بازیهای المپیک گفت: مشکل اساسی که الان برای المپیک وجود دارد سهمیه هاست. الان هیچ کشوری حاضر نیست میزبانی ها را بپذیرد. وقتی هم می پذیرد برای برخی کشورها از جمله ایران محدودیت قائل می شوند.

وی ادامه داد: الان بیشتر از خود المپیک، رقابت های کسب سهمیه مهم است که اگر سهمیه ها کسب نشود نمی شود المپیک را برگزار کرد. باید ببینیم این ویروس کرونا در دنیا چه می کند. آنچه مهم است این که کمیته بین المللی پارالمپیک به جان و سلامت ورزشکاران اهمیت زیادی می دهد.

علی نژاد در مورد انتخابات فدراسیون تنیس که پرسش دیگر خبرنگار مهر بود گفت: مشکل ما عدم اعلام نتیجه تایید صلاحیت کاندیداهاست. اگر تا پایان سال این نتایج به دست‌مان برسد قطعا تا پایان فروردین انتخابات تنیس را برگزار می کنیم.