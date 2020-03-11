به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین امروز (چهارشنبه) طی سخنانی در نشست فصلی شورای حکام در خصوص گزارش جدید آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیرامون راستی آزمایی اجرای برجام در ایران، گفت: آیا خسارتهای ایران در اثر تحریمها و بی اقدامی اروپاییها قابل بازگشت است و آیا آنها آمادگی دارند میلیاردها یورو هزینه و خسارتهای وارده بر ایران در بخشهای مختلف را به دلیل اقدامات غیرقانونی دولت آمریکا در نظر گرفته و جبران کنند!؟
وی افزود: در مواضع کشورهای مختلف در این نشست شورای حکام در مورد برجام، یک نکته کاملاً واضح که از حمایت گسترده دولتهای عضو آژانس نیز برخوردار است، وجود دارد و آن ضرورت حفظ این توافق است.
نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین با بیان اینکه ریشه وضعیت کنونی، خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تهدید کشورها، شرکتها و بانکهایی است که خواستار همکاری با ایران هستند، تاکید کرد: آنها باید درسهای لازم را فرا گرفته و بر اساس تجربیات گذشته، خسارات وارده را جبران و زمینه را برای تداوم توافق فراهم کنند.
غریب آبادی با اشاره به اینکه اقدام ایران در کاهش اجرای برخی تعهداتش به طور جزئی در همین راستا بوده است، تصریح کرد: از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای بازگرداندن تمامی گامهای جبرانی که در راستای بندهای ۲۶ و ۳۶ این توافق برداشته شده را اعلام کرده است که تحقق این امر، نیازمند بسیج عملی ظرفیتها در طرفهای باقیمانده برای انجام تعهداتشان است.
وی اظهار داشت: مایلم یادآوری کنم که ایران، خود قربانی سلاحهای شیمیایی است که توسط برخی کشورهای به اصطلاح مدافع رژیم عدم اشاعه در اختیار رژیم صدام قرار گرفت که موجب گردید ۱۳ هزار ایرانی بر اثر این سلاحها شهید و بیش از ۱۰۰ هزار نفر نیز جانباز شوند که هر روز شاهد شهادت برخی از آنان به علت عوارض ناشی از سلاحهای شیمیایی هستیم.
سفیر و نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین تاکید کرد: مفهوم «گریز هستهای» و ارتباط ساختگی آن با «منافع عدم اشاعه» نیز یک اصطلاح ساختگی سیاسی است که هیچ جایگاهی در ادبیات و اسناد آژانس ندارد.
غریب آبادی گفت: کاملاً واضح است که تحریمهای آمریکا جان مردم را از جمله با جلوگیری از فراهم کردن دارو برای افراد نیازمند، هدف گرفته است. باید خاطرنشان کنم که هر نوع محدودیت درخصوص تأمین داروهای پزشکی، به ویژه در شرایط کنونی که کشورهای جهان از جمله ایران با ویروس کرونا مواجه هستند، حق دسترسی به بهداشت و حق حیات را نقض میکند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، این اقدام آمریکا در تناقض آشکار با قرار موقت دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر توقف اعمال تحریمهایی که ناقض فعالیتهای بشردوستانه هستند نیز است.
نماینده ایران در سازمانهای بینالمللی در وین اظهار داشت: رژیم آمریکا مدعی است که دارو و غذا مشمول تحریمهای آمریکا نیست، اما با ایجاد محدودیتها و ممنوعیتها بر سر راه نقل و انتقال مالی از یک سو و تهدید شرکتهای دارویی و پزشکی از سوی دیگر، عملاً مانع ارسال دارو و تجهیزات پزشکی شده است.
غریب آبادی در بخش دیگری از سخنان خود جهت روشنتر شدن موضوع برای کشورهای عضو آژانس، برخی از وقایع گذشته را یادآور شد و اظهار داشت: برجام بر مبنای اعتماد بین طرفین ایجاد نشد، بلکه اعتماد قرار بود تا به عنوان نتیجه اجرای تعهدات توسط طرفین باشد. بنابراین، با نگاه به چهار سال تجربه در اجرا و پیگیری این توافق، هر شخص درستکاری اعتراف خواهد کرد که یک چیزی در این میان مشکل دارد که با نگاه محاسباتی تطبیق نمیکند.
وی با یادآوری اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران در چهار سال گذشته از زمان اجرای توافق، سندی شفاف از عزم آن در اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده و تمایل آن را برای یافتن یک راه حل عملی و منطقی برای این موضوع ثابت میکند، گفت: ایران امیدوار است که مابقی طرفین برجام و نیز جامعه بینالمللی این قطار از ریل خارج شده را به مسیر صحیح اقدام از طریق برداشتن گامهای عملی معتبر برای بهبود اعتماد و بازگرداندن تعادل از دست رفته در این توافق، برگردانند.
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