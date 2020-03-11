درخواست از معاون اول رییس جمهور برای نقد کردن اعتبارات مترو

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: کمبود اعتبارات چالش همیشگی متروی تهران است. دولت سالهاست که نمیتواند سهم خود را از توسعه مترو بپردازد. اعتباراتی که در بودجه برای توسعه مترو پیش بینی میشود نیز در برابر نیاز مترو رقم ناچیزی است. هر سهم مترو در بودجه پایتخت قابل توجه است اما در برابر لیست نیازهای مترو اندک است. تابستان امسال یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل دو خط ۶ و ۷ متروی تهران منتشر شد اما هنوز بخش زیادی از این پول به مترو نرسیده است.
علی امام مدیرعامل شرکت مترو درباره تأخیر چند ماهه یکی از بانکها برای تزریق پول اوراق مشارکت میگوید: اوراق مشارکت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ در پایان تیرماه سال جاری برای هزینهکرد در خطوط ۶ و ۷ مترو تهران منتشر شد، ۱۹۰ میلیارد تومان آن مربوط به یکی از بانکها بود که مهر امسال پرداخت شد و ۹۱۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به بانک دیگری بود که هنوز پرداخت نشده است.
مدیرعامل شرکت راهآهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه دولت در انتشار اوراق مشارکت سهم ۵۰ درصدی دارد، میگوید: پول ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به حساب مترو واریز نشده اما باید سود سه ماهه آن را به حساب خریداران اوراق واریز کنیم. مترو هم سهم ۵۰ درصدی دولت را میپردازد و هم سود سه ماهه اوراق مشارکت را.
به گفته امام؛ با وجود اینکه شهرداری تهران وثیقه خود را در این بانک قرار داده اما این بانک عامل همکاری لازم را با شهرداری ندارد و چند ماه است این پول به صورت غیرقانونی در بانک مانده است. تأخیر بهوجود آمده در پرداخت ۹۱۰ میلیارد تومان سبب شده که شهرداری سود زیادی را به خریداران اوراق بپردازد. تاکنون بخش اعظم منابع مالی آزاد نشده و همین موضوع تمامی برنامههای مترو را تحتالشعاع قرار داده است.
به گزارش مهر، سود ۹۱۰ میلیارد پولی که در حساب این بانک بلوکه شده است ماهیانه ۱۵ میلیارد تومان است؛ یعنی ۱۲۰ میلیارد تومان سود پولی است که از بابت فروش اوراق مشارکت طی این ۸ ماه در حساب این بانک مانده است. از سوی دیگر، سود اوراق که سررسید ۳ ماه یک بار دارد را شهرداری میپردازد.
پول مردم تهران برای پرداخت سودی هزینه میشود که در برابر آن هیچ خدماتی دریافت نکردهاند. اما اگر این پول به موقع به مترو میرسید تا به امروز ۴ ایستگاه خط ۶ به بهره برداری رسیده بود و روزانه ۶۰ هزار سفر به سفرهای مترو اضافه میشد و طی این ۸ ماه بیش از ۱۴ میلیون سفر بیشتر با مترو انجام میشد.
به گفته مدیرعامل مترو، دلیل این تأخیر را وثیقههای شهرداری عنوان کردهاند در حالی که مدیرعامل قبلی آن این موضوع را پذیرفته بود. شهرداری تهران از رئیس کل بانک مرکزی و مسؤولین دیوان محاسبات این موضوع را پیگیری کرده ولی هنوز این مشکل برطرف نشده است.
پس از نا امیدی از همکاری بانک مرکزی برای حل این مشکل، روز گذشته یکی از اعضای شورا از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد گره این مشکل را باز کند. سید محمود میرلوحی در تذکری به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد همکاری لازم جهت واریز ۹۱۰ میلیارد اوراق قرضه متروی تهران به عمل آید.
به گفته میرلوحی ۹۱۰ میلیارد تومان اوراق قرضه متروی تهران که فروخته شده همچنان توسط یک بانک خصوصی در پرداختش تعلل میشود و به حساب شهرداری واریز نشده است. من در این رابطه تذکری به بانک مرکزی دادم که اقدامی در خصوص آن انجام نشد. تذکر خود را به معاون اول رئیس جمهور ارسال میکنم، بلکه دستور رفع توقف این اعتبار داده شود. آخر سال است و زمانی برای پرداخت این اعتبار باقی نمانده و شاهد هستیم به دلیل تأخیر در پرداخت این اعتبار، افتتاحهای خطوط ۶ و ۷ با تأخیر مواجه شده و این اقدام آسیب و زیان بسیاری به بهرهبرداری ایستگاهها زده است، بنابراین از معاون اول رئیس جمهور میخواهم در این زمینه با شهرداری همکاری کند.
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