معرفی ۵مرکز برای مراجعه بیماران در کرمان/فعالیت صنفی نوبت بندی شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، اسما محمودی: در حالی که مهمترین عامل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جامعه قرنطینه خانگی و عدم خروج از خانه عنوان شده که عملاً بخش قابل توجهی از مردم در استان کرمان برای حضور در ادارات مجبورند از خانه خارج شوند.

از سوی دیگر همچنان بی تفاوتی بخشی از جامعه و ادامه خرید در روزهای انتهایی سال جاری نگرانی‌ها را در خصوص شیوع بیشتر کرونا در استان کرمان افزایش داده است.

این در حالی است که اجبار کارمندان شرکتهای خصوصی برای حضور کارمندان در شرکتها به چالشی دیگر تبدیل شده است.

این در حالی است که طبق مصوبه ستاد مبارزه با کرونا در استان کرمان فعالیت اصناف در کرمان از امروز نوبت بندی شده و صنوف اعلام شده باید یک روز در میان واحدهای تجاری را فعال کنند.

اتاق اصناف کرمان در خصوص نوبت‌بندی فعالیت واحدهای صنفی شهرستان کرمان اطلاعیه‌ای صادر کرده است، طبق این اطلاعیه؛ موضوع تعطیلی یک روز در میان واحدهای صنفی در جلسه ستاد مقابله با کرونای استان در مورخه ۹۸/۱۲/۱۹ به تصویب رسیده و از ۲۱ اسفند ماه لازم‌الاجرا است.

بر این اساس، به جز اعضای ۱۲ اتحادیه که تعطیلی ندارند، بقیه اصناف، به دو گروه، تقسیم شده‌اند که در روزهای فرد و یا زوج فعال می‌شوند، لیست این صنوف در انتهای گزارش آورده شده است.

از سوی دیگر فعالیت‌های مردمی برای آگاهی بخشی به سایر اقشار جامعه، توزیع ماسک و الکل طبی بین اقشار محروم جامعه به خصوص در محله‌های محروم افزایش یافته است.

طبق آخرین اعلام شورای سیاست گذاری ائمه جمعه نماز جمعه این هفته نیز در مراکز استان‌ها برگزار نخواهد شد.

مسافران مشکوک به کرونا قرنطینه می‌شوند

همچنین رئیس جمعیت هلال احمر استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اعلام کرد که از ابتدای شیوع کرونا در استان کرمان ۷ هزار نفر از مسافرانی که از مبدای ورودی استان عبور کرده‌اند غربالگری شده‌اند.

رضا فلاح همچنین از توزیع بروشورهای هشدار دهنده بین مسافران و مردم و آموزش چهره به چهره مردم برای جلوگیری از شیوع کرونا خبر داد.

وی تاکید کرد که اکیپ‌های هلال احمر در مبادی استان حضور دارند و هر مسافر مشکوک به کرونا را در همان شهرستان قرنطینه خواهند کرد.

فرمانده سپاه ثارالله کرمان نیز که روز گذشته معارفه شد در اولین روز کاری از یکی از کارگاه‌های تولید ماسک که به همت بسیج راه اندازی شده است بازدید کرد.

همچنین بیمارستان افضلی پور کرمان نیز به حالت آماده باش کامل در آمده است و تخت‌های این بیمارستان برای بستری بیماران کرونایی تخلیه شده و یک هتل نیز برای بستری شدن افرادی که نیازی به بستری آنها در بیمارستان نیز مجهز شده و بیماران و یا بهبود یافتگان در این هتل تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

آدرس ۵ مرکز درمانی بیماران سرپایی کرونا

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمان نیز در گفتگو با مهر از راه اندازی ۵ مرکز مراجعه بیماران سرپایی کرونا در شهر کرمان خبر داد و از مردم خواست در صوت مشاهده علائم بیماری به جای مراجعه به بیمارستانها به این مراکز مراجعه کنند.

محمد اسکندری دلیل این اقدام را جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس به افرادی دانست که به بیمارستانها مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: این مراکز شامل مرکز ۱۲ فروردین در خیابان بهمنیار، مرکز ۲۲ بهمن در چهارراه شعبانیه، مرکز شهید باقدرت جوپاری، مرکز الغدیر و مرکز بهداشتی درمانی شهید اسدی در خیابان مدیریت می‌باشد.

وی تاکید کرد: این مراکز از ۸ صبح تا ۱۰ شب آماده خدمات رسانی به مردم هستند.

وی همچنین خواستار ثبت نام مردم در سامانه salamat.gov.ir شد و گفت: در صورت وجود علائم در اشخاص در این سامانه مورد راهنمایی کامل قرار خواهند گرفت.

فراخوان برای تولید ماسک توسط مردم

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: در راستای تولید ماسک مورد نیاز در استان کرمان فراخوانی در راستای مراجعه خیاطان و یا در اختیار قرار دادن چرخ خیاطی راه اندازی شده است.

محمدرضا جهانگیری گفت: از همه افرادی که می‌توانند در این زمینه کمک کنند دعوت می‌کنیم که در سایت فنی و حرفه‌ای کرمان ثبت نام کنند.

وی بیان کرد: این کار در اولویت اول برای رفع نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی انجام می‌شود تا بتوانیم بخشی از نیاز استان را تأمین و جلوی شیوع ویروس را بگیریم.

شرایط استریل کامل برای اهدا کنندگان خون فراهم شده است

یکی از مشکلات موجود در استان نیز کاهش مراجعه مردم برای اهدای خون است. در همین راستا مدیرکل انتقال خون استان کرمان در گفتگو با مهر از کاهش ۴۰ درصدی ذخایر خونی در استان خبر داد و بیان کرد: با توجه به جمعیت بالای بیماران تالاسمی در استان کرمان اهدای خون از اهمیت بالایی برای سلامت بیماران تالاسمی برخوردار است.

روح الله میرزایی از مردم خواست نسبت به اهدای خون اقدام کنند و زمینه لازم را برای تأمین خون فراهم نمایند.

وی تاکید کرد که ۴۰ درصد از خون موجود در استان صرف نیاز تالاسمی‌ها و بقیه در بخش زنان و زایمان، حوادث و و اتاق‌های جراحی استفاده می‌شود.

وی به مردم اطمینان داد که تمامی مراکز دریافت خون با استاندارد بالای بهداشتی و ضد ویروس کرونا فعال هستند.

از سوی دیگر با تلاش مسئولان آموزش و پرورش استان کرمان زمینه آموزش مجازی دانش آموزان در اکثر مدارس فراهم شده و معلم‌ها با همکاری مدارس آموزش‌ها را به صورت مجازی انجام می‌دهند و آموزش مختل نشده است.

عرضه نسخه الکترونیکی رایگان کتاب در کرمان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان، نسخه الکترونیکی کتاب‌های خود را به مدت یک هفته رایگان عرضه می‌کند.

مسئول اداره روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان گفت: کانون پرورش فکری در حال اجرای طرحی اینترنتی با عنوان «پیک امید مجازی» است تا کودکان و نوجوانان ایرانی بتوانند وقت‌های خود را صرف مطالعه کتاب، تماشای فیلم، فراگیری ساخت کاردستی، نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی کنند.

نجار پور افزود: ارائه نسخه الکترونیکی کتاب‌های کانون چند ماهی است در سایت طاقچه به نشانی www.taaghche.com آغاز و با استقبال بچه‌ها همراه شده است اما کانون در نظر دارد این کتاب‌ها را به مدت یک هفته و به صورت رایگان به کودکان و نوجوانان کرمانی ارائه کند.

همچنین لیست نوبت دهی اصناف

گروه اول: اتحادیه‌هایی که اعضای آنها روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) فعال و روزهای فرد (یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه) تعطیل هستند، عبارتند از:

آرایشگاه مردانه- فرش‌دستباف، مس و صنایع‌دستی - آهن فروشان- اغذیه فروشان - الکترونیک - الکتریک - طلا و جواهر- پوشاک - صوتی و تصویری - باتری‌ساز - تعمیرکاران خودرو - تعمیرکاران لوازم‌خانگی - تعمیرکاران موتورسیکلت - کابینت سازان - در و پنجره سازان آهنی - صافکاران - فرش‌ماشینی و موکت - کانال‌سازان - کوره پز و مصالح ساختمانی - لاستیک فروشان - لوازم یدکی اتومبیل - لوازم یدکی موتورسیکلت - لوله و لوازم بهداشتی ساختمان - ماشین ساز و فلزتراش - نجار و مبلساز - نقاش اتومبیل -هتل، رستوران و سفره خانه (رسته قهوه سرا و عرضه قلیان همه روزه تعطیل می‌باشد)

گروه دوم: اتحادیه‌هایی که اعضای آنها روزهای فرد (یکشنبه، سه‌شنبه، پنجشنبه) فعال و روزهای زوج (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه) تعطیل هستند، عبارتند از: آجیل و خشکبار - آلومینیوم کاران - ابزار فروشان - بزاز و پارچه فروش - عکاس و فیلمبردار - خراز و لوازم ورزشی - کیف و کفش - لوازم خانگی - رسته ساعت اتحادیه ساعت و عینک - پالوده و بستنی - تابلوسازان - تزئینات ساختمان - کالای خواب - حمل و نقل و مسافربری - چاپخانه و تایپ و تکثیر - خیاطان - رایانه، کتاب و نوشت افزار - شیشه و آئینه - بتن و سنگ - قنادان - گل و گیاه - ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی - محصولات فرهنگی - مشاوران املاک - نمایشگاه اتومبیل - چلو کبابی و تهیه غذا - مؤسسه‌های کرایه خودرو - تأسیسات ساختمان

در صورت بی توجهی و عدم رعایت این تعطیلی، صاحب پروانه از طریق دادستانی مورد پیگرد قرار گرفته و اداره اماکن نیروی انتظامی نیز با واحدهای متخلف، طبق مقررات برخورد می‌کند.

گروه سوم صنوفی که شامل نوبت‌بندی نبوده و همه روزه خدمات ارائه می‌کنند، صنوف تأمین‌کننده نیازمندی‌های اصلی شهروندان هستند، شامل:

آپاراتی - بنکداران و عمده‌فروشان مواد غذایی - خواربار فروشان - لوازم و تجهیزات پزشکی - قصابی‌ها - لبنیات و مواد غذایی - لوازم آرایشی و بهداشتی - مرغ و ماهی فروشان - میوه فروشان - نانوایان - میادین میوه و تره‌بار - تعویض‌روغن و کارواش

کمافی‌السابق همه روزه باز باشند و به شهروندان خدمت‌رسانی کنند.

صنوف آرایشگران زنانه، بازی‌های رایانه‌ای و قهوه سرا تا اطلاع ثانوی همه روزه تعطیل خواهند بود همچنین ساعت کاری کلیه صنوف طبق روال قبل است.