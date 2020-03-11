مردم از حضور در معابر شهرهای چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا اظهار داشت: خواسته کلی ما خلوت شدن شهر و ترجیحاً تعطیلی آن است زیرا اکنون در اوج بیماری هستیم.

وی بیان کرد: مسئله‌ای که در خصوص کنترل عبور و مرورها در از نظر بهداشتی با آن مواجه هستیم این است که نباید همکاران ما در این ایستگاه‌ها درگیر باشند زیرا به نیروها نیاز داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: باید نقاهتگاه نیز در دسترس باشد.

وی ادامه داد: باید در کنار هم و در دست یکدیگر برای سلامت جامعه کمک کنیم و عید امسال را متفاوت برگزار کنیم اگر درصد کوچکی از جامعه نکات بهداشتی را رعایت نکنند به خود و دیگران آسیب وارد می‌کنند و اگر نکات بهداشتی رعایت نشود بیماری فرسایشی و طولانی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: تا کنون شش مورد قطعی فوتی بیماری کرونا در استان وجود داشته است.