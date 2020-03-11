  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۱۸

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مردم از حضور در معابر شهرهای چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند

مردم از حضور در معابر شهرهای چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: مردم از حضور در معابر و خیابان شهرهای چهارمحال و بختیاری پرهیز کنند و خلوتی شهرها از مهمترین خواسته ما است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد مقابله و پیشگیری با ویروس کرونا اظهار داشت: خواسته کلی ما خلوت شدن شهر و ترجیحاً تعطیلی آن است زیرا اکنون در اوج بیماری هستیم.

وی بیان کرد: مسئله‌ای که در خصوص کنترل عبور و مرورها در از نظر بهداشتی با آن مواجه هستیم این است که نباید همکاران ما در این ایستگاه‌ها درگیر باشند زیرا به نیروها نیاز داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: باید نقاهتگاه نیز در دسترس باشد.

وی ادامه داد: باید در کنار هم و در دست یکدیگر برای سلامت جامعه کمک کنیم و عید امسال را متفاوت برگزار کنیم اگر درصد کوچکی از جامعه نکات بهداشتی را رعایت نکنند به خود و دیگران آسیب وارد می‌کنند و اگر نکات بهداشتی رعایت نشود بیماری فرسایشی و طولانی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: تا کنون شش مورد قطعی فوتی بیماری کرونا در استان وجود داشته است.

کد مطلب 4875992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها