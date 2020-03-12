ارتباط کرونا و اختلال بویایی/عوارض بیماری های ویروسی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ خوش‌سیرت، گفت: در حال حاضر به خاطر شیوع کرونا ویروس، شکایت‌های اختلال بویایی نیز بیشتر شده است.

وی افزود: باید به خاطر داشت که اختلال بویایی به دنبال عفونت‌های ویروسی از جمله ادنوویروس ها، آنفلوانزا و…، تا ۱۵ الی ۲۰ درصد موارد گزارش شده است.

خوش سیرت ادامه داد: بسیاری از موارد اختلال بویایی که ناشی از تورم مخاط و احتقان است، بعد از مدتی بهبود می‌یابند.

وی افزود: در بعضی موارد آسیب به سلول‌های بویایی وارد می‌شود که با توجه به شدت آسیب ممکن است برگشت پذیری تغییر کند.

خوش سیرت گفت: در اکثر موارد با گذشت زمان (حدود یکسال) اختلال بویایی بهبود می‌یابد البته امکان پابرجا ماندن آسیب نیز وجود دارد.

این متخصص گوش و حلق و بینی، تاکید کرد: پیشگیری و یا درمان شناخته شده‌ای برای آن وجود ندارد هرچند مرطوب نگه داشتن بینی و یا استفاده از کورتیکواستروئیدها (خوراکی و یا اسپری نازال) ممکن است کمک کننده باشد.

وی افزود: به علت ناشناخته بودن روند بیماری در کووید ۱۹ هنوز نمی‌توان در مورد افزایش احتمال اختلال بویایی این بیماری نظر داد ولی استفاده از کورتیکو استروئیدهای سیستمیک در این بیماری به صلاح نیست.