به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در پایان معاملات پنج‌شنبه آمریکا (بامداد جمعه به وقت تهران) پس از اینکه دولت آمریکا نتوانست نگرانی‌های بازار در مورد تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا را تسکین دهد، شاخص‌های سهام به میزان سقوط اولیه خود افزودند و در پایان سقوطی تاریخی را به ثبت رساندند.

میانگین صنعتی داوجونز ۲۳۵۲.۶۰ واحد یا ۹.۹۹ درصد سقوط کرد و در ۲۱۲۰۰.۶۲ واحد بسته شد. این بدترین سقوط یک روزه این شاخص از دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ تا کنون بود که در آن بیش از ۲۲ درصد سقوط کرده بود.

اس‌ان‌پی ۵۰۰ با سقوط سنگین ۹.۵ درصدی به ۲۴۸۰.۶۴ واحد بازگشت. کامپوزیت نزدک ۹.۴ درصد از ارزش خود را از دست داد و در ۷۲۰۱.۸۰ واحد بسته شد.

حالا هر ۳ شاخص سهام آمریکا در محدوده مقاومت فنی قرار گرفتند. شاخص داوجونز پس از ۱۱ سال وارد این محدوده شد و به روند رشد متوالی تاریخی خود پایان داد.

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