نخست وزیر دانمارک با کرزای در کابل دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که "آندرس راسموسن" نخست وزیر دانمارک صبح امروز برای دیدار با سربازان دانمارکی و همچنین "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان به کابل رفته است.

این دیدار در حالی انجام می شود که یک سرباز دانمارکی روز سوم ماه مه در افغانستان کشته و یک نفر دیگر هفته گذشته زخمی شد.

در حال حاضر اکثر نیروهای دانمارکی در استان هلمند در جنوب افغانستان تحت فرماندهی انگلیس قرار دارند.

در همین حال، در دو انفجار روز پنجشنبه در قندهار که پایگاه سابق نیروهای طالبان در جنوب افغانستان بود، هفت نفر ازجمله سه مامور پلیس کشته شدند.

اسماعیل علیزاد رئیس پلیس استان قندهار در این باره گفت : در اثر انفجار یک بمب دست ساز در هنگام عبور یک گشتی نیروهای امنیتی چهار نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

وی افزود : در حالی که ماموران پلیس و خبرنگاران به محل رسیده بودند، به طور ناگهانی انفجار دوم نیز رخ داد که در این لحظه سه مامور پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

در انفجار دوم یک خبرنگار افغان نیز زخمی شده است.