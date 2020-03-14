۲۹ نفر تاکنون بر اثر ابتلا به کرونا در آذربایجان شرقی فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صومی شامگاه شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از مردم میخواهیم تا در خانههای خود بمانند، گفت: با ماندن در خانه میتوانیم کرونا را شکست دهیم.
وی با تاکید بر اینکه شاهد افزایش آمار مبتلایان به کرونا در استان هستیم، گفت: بیش از ۱۲ هزار نفر کادر درمانی در آذربایجان شرقی در زمینه ارائه خدمات مرتبط با کرونا مشغول خدمت هستند.
صومی با تاکید بر اینکه در حال حاضر، روند بیماری در استان افزایشی است گفت: در صورت عدم رعایت بهداشت، آمار چندین برابر خواهد شد.
وی گفت: تعداد بیمارن مبتلا به کرونا در آذربایجان شرقی با ۳۶ نفر افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۷۴ نفر افزایش یافت. تعداد جانباختگان بیماری کرونا هم در استان به ۲۹ نفر افزایش پیدا کرد.
صومی ادامه داد: ۱۰۴ نفر نیز از مبتلایان به کرونا پس از بهبودی، از بیمارستانها ترخیص شدهاند.
صومی افزود: دست ندادن و روبوسی نکردن، شست و شوی دستها با آب و صابون، ضد عفونی دستها و به هنگام عطسه و سرفه، جلوی دهان را گرفتن از راههای پیشگیری از این بیماری است که همواره به عنوان ۶ گام آداب سرفه و بهداشتی نیز از آن یاد میشود.
وی سپس گفت: علائم ویروس کرونا مشابه علائم آنفلوانزا اصلی است که چند ماه گذشته وجود داشت و تفاوت خاصی با هم ندارند. کرونا علائمی همانند تب، سرفه و در صورت وخیم بودن، علائمی مانند تنگی نفس و دردهای عضلانی را نیز در بر میگیرد.
ویروس کرونا خانوادهای از ویروسها هستند که بیماریهای مربوط به دستگاه تنفسی از سرماخوردگی معمولی گرفته تا برونشیت و عفونت مجاری تنفسی را منجر میشود.
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