۳۰ عملیات اطفای حریق در دامغان اجرا شد

مهدی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شب گذشته، مأموران آتشنشانی دامغان ۳۰ فقره کار عملیات اطفا حریق را در سطح این شهر دامغان اطفا کردند، ابراز داشت: خوشبختانه این حوادث جزئی بودند و آسیب جدی به شهروندان وارد نشده است.
وی افزود: عملیات صورت گرفته شامل اطفای حریق ضایعات شهری، لاستیک، باکس زباله، هیزم و غیره در سطح شهر بود که با موفقیت به همه این موارد رسیدگی شده است.
مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دامغان از آمادگی ۲۴ آتشنشان برای عملیات اطفای حریق و امدادرسانی در این شهر خبر داد و ابراز داشت: هفتدستگاه خودروی آتشنشانی سبک و سنگین در دو ایستگاه از ابتدای شب در آمادهباش بوده و این عملیات تا پاسی از شب ادامه داشت.
وی بابیان اینکه پیشگیری از حوادث نیازمند آموزشهای گسترده در سطح جامعه است، اضافه کرد: خوشبختانه در چهارشنبه آخر سال هیچگونه تلفات جانی و مالی در شهر دامغان به آتشنشانی گزارش نشد.
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