در خانه چینی ها چه می گذرد/هوشمندی برای جذب گردشگران پس از کرونا

حسین خلیفی درباره وضعیت صنعت گردشگری در چین در دوران بحران کرونا به خبرنگار مهر گفت: تمام کسب و کارهای مربوط به گردشگری و آژانس‌های مسافرتی از مدتها قبل بسته شده‌اند در ارائه هر نوع خدماتی ممنوعیت دارند و مسافران داخلی که سفرهای خودشان را لغو کرده‌اند همگی هزینه‌ها را پس گرفتند برای گرفتن هزینه کنسلی از شرکت‌های گردشگری خارجی نیز بستگی به آن کشور و شرکت گردشگری دارد اما در این مورد نیز همکاری‌های لازم انجام شد. درست است که گردشگری برای مدتی متوقف مانده است اما چینی‌ها از آنجا که حسابگر و بازرگانان خوبی هستند حتماً برای بعد از این بحران فکر و خلاقیت خواهند داشت تا ضررهای آن بحران را جبران کنند. آنها در اتاق فکر خود به این موضوع می‌پردازند که چه امکاناتی را به گردشگران خارجی بدهند تا دوباره در آینده آنها را به سمت خود جذب کنند.

وی گفت: مردم کشور چین از روز ۱۵ ژانویه تا کنون به مدت دو ماه است که در خانه‌های خود قرنطینه هستند. آنها به دولت شأن اعتماد دارند و مسائلی که به آنها گوشزد می‌شود را به خوبی رعایت می‌کنند. چون می‌دانند که این کارها برای حفظ سلامت نه فقط چینی‌ها بلکه برای حفظ سلامت همه مردم جهان است.

وی گفت: هر ایرانی که وارد چین می‌شد باید تا ۱۴ روز در قرنطینه می‌ماند برای هر مسافری که در یک اتاق قرنطینه بود غذا را بیرون در می‌گذاشتند و باید او بعد از چند دقیقه آن را برمی داشت و با هیچ کسی در تماس نبود. در آپارتمان‌ها هم مردم از خانه‌های خود بیرون نمی آیند مردم چین آنقدر علم و آگاهی دارند که بدانند در این برهه از زمان باید با هم در تماس نباشند و مسائل بهداشتی را رعایت کنند. برخی از صاحبان پاساژها در چین از مستاجرهای خود کرایه نگرفتند دولت‌ها نیز حمایت کرده و از آنها مالیاتی دریافت نکردند حتی حقوق افرادی که به سر کار نمی‌رفتند نیز پرداخته شد.

این فعال گردشگری ساکن چین گفت: چینی‌ها معتقدند که الان در وضعیت جنگ ویروسی هستند مشکلی که ما در ایران داریم این است که هنوز به این مسئله واقف نشده‌ایم که در مرحله جنگ قرار داریم. برای دولت چین مردم این کشور بسیار مهم هستند و می‌دانند که مردم چین هم می‌توانند بحران باشند و هم فرصت. بنابراین سلامت مردم برای آنها اهمیت زیادی دارد از طرفی تا زمانی که دولت چین مسافری از خارج از کشور قبول نکند، می‌توان گفت که بحران وجود دارد اما زمانی که چین قبول کند توریست بپذیرد مشخص خواهد شد هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. آنها می‌دانند اگر تنها یک نفر دچار بحران شود، به معنای مشکل بزرگ است. یعنی اگر به عنوان مثال یک مسافر در شهری مثل پکن دچار ویروس شود اولین کسی که ضرر می‌کند چینی‌ها هستند. بنابراین تا زمانی که از بحران کاملاً از بین نرود هیچ مسافری را نمی‌پذیرند.

این فعال گردشگری افزود: وزیر امور خارجه ایران اولین کسی بود که در قالب پیامی با چینی‌ها همدردی کرد. همچنین اولین کمک‌ها به چین از سوی ایران انجام شد. با همکاری سفارت و کنسولگری رویدادهایی را برگزار و برای ابراز همکاری و همدردی با چینی‌ها تولید محتوا کردیم. اگر الان از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون چینی بپرسید چند کشور به شما کمک کردند ایران را اولین کشور می‌نامند. این کمک‌ها در خاطره چینی‌ها می‌ماند چون آنها ملت قدرشناسی هستند.

خلیفی ادامه داد: در سایت سفارت اطلاعیه‌ای نوشته شده بود که هر کسی می‌خواهد می‌تواند به ایران در زمینه کمک به مبارزه با کرونا اقدام کند چینی‌ها به طور وصف ناپذیری کمک کردند هر هفته یک ایرلاین ایرانی پرواز باری از چین دارد که یک سوم آن متعلق به کمک‌های مردمی چین است. چینی‌ها قلبا ایرانی‌ها را دوست دارند. برخی از رفتارهای نادرست نیز وجود دارد که تنها از سوی عده‌ای منتشر می‌شود که می‌خواهند روابط دوستانه بین دو ملت ایران و چین را خراب کنند وگرنه آنقدر مهر و الطاف ایرانی‌ها نسبت به چینی‌ها زیاد نشان داده شده که این مدیاها اثری نخواهند داشت. از سوی دیگر می‌توان گفت اکنون بیشترین مبلغان ایران در چین، خود مردم کشور چین هستند.