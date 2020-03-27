کرونا زندگی مردم ایتالیا را مختل کرده است/ علاقه خاصی به مسی دارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، امیر عفور در گفتگویی درباره مسایلی همچون بحران ویروس کرونا در ایتالیا و جهان، عملکرد تیم ملی ایران در سال ۹۸، بازیکن و تیم فوتبال مورد علاقه‌اش، تعویق بازی‌های المپیک، روند درمان مصدومیتش و آزوهایش برای مردم ایران گفت.

امیر غفور متولد ۱۶ خرداد ۱۳۷۰ در کاشان است که با ۲۰۲ سانتی‌متر قامت و ۹۰ کیلوگرم وزن، ۱۲ سال پیش مدال طلای نوجوانان آسیا را بر گردن انداخت، ۱۱ سال پیش مدال نقره نوجوانان جهان را برد، ۱۰ سال پیش مدال نقره جوانان آسیا را بر گردن آویخت و ۹ سال پیش یعنی در سال ۲۰۱۱ به تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شد.

غفور از همان ابتدا با درخشش فوق‌العاده‌اش جای خود را در ترکیب تیم ملی والیبال ایران محکم کرد. غفور با اسپک‌هایی در ارتفاع ۳۵۴ سانتی‌متری، کاپ بهترین اسپکر مردان آسیا را در سال ۲۰۱۳ به خود اختصاص داد و در جریان مرحله نهایی لیگ جهانی ۲۰۱۴ که با مقام چهارمی ایران همراه بود نیز از سوی کارشناسان فدراسیون جهانی به عنوان «سلاح امتیازآوری ایران» (Iran Scoring Weapon) لقب گرفت.

در دو سال اخیر نیز عملکرد درخشان امیر غفور در بازهای ملی و باشگاهی ادامه داشت. او که فصل قبل به تیم مونزا ایتالیا پیوست، با عملکرد عالی خود در اولین فصل حضورش در سری‌آ، از ستاره‌های لیگ ایتالیا بود و این فصل نیز به جمع تیم قدرتمند لوبه پیوست تا یکی از ستاره‌های این تیم باشد. غفور در این فصل با تیم لوبه قهرمان جام باشگاه‌های جهان شد و این برای اولین بار در تاریخ بود که یک بازیکن ایرانی این عنوان مهم را کسب می‌کند. قهرمانی در جام حذفی ایتالیا نیز عنوانی دیگر بود که او در دومین فصل حضورش در ایتالیا، آن را تجربه کرد. غفور در مسابقات ملی نیز در سال گذشته درخشان ظاهر شد و با عملکرد عالی خود، نقش مهمی در موفقیت‌های تیم ملی داشت. در پایان لیگ ملت‌ها ۲۰۱۹ او با کسب ۲۴۹ پوئن، عنوان ارزشمند امتیازآورترین بازیکن این رقابت‌ها را به دست آورد و در مسابقات قهرمانی مردان آسیا نیز به عنوان بهترین قطر پاسور برگزیده شد.

* کرونا زندگی مردم ایتالیا را مختل کرده است

ویروس کرونا که شیوع آن از دی‌ماه سال ۹۸ از شهر ووهان مرکز استان هوبی چین آغاز شد، درحال حاضر تمام کشورهای جهان را درگیر کرده است و نزدیک به نیم میلیون نفر به آن آلوده شده‌اند.

نگرانی از شیوع این بیماری رویدادهای ورزشی مهمی در جهان، از جمله بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو و لیگ ملت‌های والیبال را لغو کرده است.

امیر غفور درباره گسترش و شیوع ویروس کرونا در کشور ایتالیا، افزود: وضعیت بحران ویروس کرونا در ایتالیا به حدی است که زندگی همه را مختل کرده است و هیچ‌کاری نمی‌توان انجام داد. ایتالیا از نظر آمار جانباختگان این بیماری در رتبه نخست جهان قرار گرفته و شرایط واقعاً غیر قابل کنترل شده است.

وی تصریح کرد: در ابتدا که این بیماری و ویروس به ایتالیا رسید، مسابقات را بدون تماشاگر برگزار کردند و بعد بازی‌ها را به تعویق انداختند. سپس قرنطینه اعلام کردند و همه فضاهای ورزشی را بستند تا همه در خانه‌ها بمانند. در مرحله بعد، شرایط قرنطینه را تغییر دادند و اجازه دادند دو نفر، دو نفر به باشگاه برویم و تمرینات خود را پیگیری کنیم. البته تمرینات با در نظر گرفتن تمهیدات ویژه بهداشتی و مقررات سلامتی بود.

بازیکن تیم والیبال لوبه ایتالیا ادامه داد: دولت ایتالیا در ادامه برنامه‌هایش برای مبارزه با ویروس و بیماری کرونا مجبور شد کلا همه بازی‌ها را لغو کند. در حال حاضر، من و دیگر بازیکنان تیم لوبه، در منزل و با امکاناتی که داریم، از طریق فضای مجازی در یک زمان مشخص تمرینات را شروع می‌کنیم تا از نظر آمادگی بدنی در شرایط مناسب قرار داشته باشیم اما وضعیت ادامه لیگ مشخص نیست.

* به شرایط ایده‌آل نزدیک شدم

ملی‌پوش تیم ملی والیبال ایران درباره روند درمان مصدومیتش، گفت: دو هدف در روند درمان مصدومیت من مد نظر باشگاه و برنامه‌های آماده‌سازی‌ام قرار دارد. نخست این که مصدومیت برطرف شود و دوم این که از نظر جسمانی، به شرایط مناسب و ایده‌آل برای شروع مسابقات برسم. با توجه به شرایط ویروس کرونا در ایتالیا و قرنطینه اعمال شده در این کشور، در یک ماه گذشته سی‌تی‌اسکن و یا ام.آر.آی جدیدی انجام ندادم اما یک ماه پیش که انجام دادم، مشکل مصدومیتم ۷۰ تا ۸۰ درصد برطرف شده بود. به نظرم در این مدت نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد باقی مانده نیز بهبود یافته و تمریناتم را نیز شروع کردم و رفته رفته به آمادگی لازم دست پیدا می‌کنم.

غفور با یادآوری تعطیلی لیگ‌های ورزشی و سالن‌های بدنسازی در کشور ایتالیا، گفت: باید بعد از برطرف شدن مصدومیت، به آمادگی کامل برای مسابقات برسم که فعلاً این‌گونه نشده است؛ زیرا در خانه، امکانات کافی برای تمرینات بدنسازی ندارم و فقط تا یک حدی می‌توانم به آمادگی برسم. منتظرم تا شرایط بهتر شود و تمریناتم را به صورت کامل‌تری دنبال کنم.

لژیونر والیبال ایران در مورد برنامه‌های باشگاه لوبه برای ادامه مسابقات با توجه به شیوع و گسترش ویروس کرونا، گفت: تصمیم‌گیری درباره ادامه مسابقات در شرایط فعلی، از دست باشگاه‌ها خارج است و همه منتظر تصمیم‌گیری از سوی نخست وزیر ایتالیا و مسئولان بلندپایه کشور هستند. به نظر من، هیچ باشگاهی در ایتالیا و حتی در جهان، در حال حاضر نمی‌تواند در خصوص مسابقات و ادامه فعالیت باشگاه‌ها تصمیمی بگیرد و این مسئله، وابسته به تصمیمات مقام‌های بالاتر است. در حال حاضر مهم‌ترین موضوع، حفظ سلامتی جامعه و مردم است و بعد باید درباره دیگر موضوعات از جمله ورزش که هدف نخست آن سلامتی مردم است، تصمیم‌گیری شود. فعلا تمرینات و مسابقات تیم‌ها تا ۱۵ فروردین به تعویق افتاده تا پس از آن با توجه به شرایط، تصمیم‌گیری جدید انجام شود.

* تعویق المپیک، تصمیمی منطقی بود

بازیکن تیم ملی والیبال ایران درباره تعویق یک ساله بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو، گفت: المپیک مهم‌ترین رویداد ورزشی جهان است و حضور در این رقابت‌ها، سقف آرزوی هر ورزشکاری است. بنابراین ورزشکاران تلاش می‌کنند تا با اوج آمادگی در این بازی‌ها شرکت کنند. اگر ویروس کرونا عاملی برای کاهش کیفیت مسابقات، نبودن تماشاگران و یا آماده نبودن ورزشکاران شود، باید قبول کنیم که وضعیت خوبی نیست و از شرایط ایده‌آل المپیک، دور شده‌ایم. به نظر من تعویق المپیک، منطقی و بهترین تصمیم ممکن بود که کمیته بین‌المللی المپیک اتخاذ کرد. قطعاً تغییر زمان برگزاری المپیک، زیان‌هایی برای حامیان مالی و مسئولان برگزاری این رقابت‌ها دارد، اما سلامتی ورزشکاران و در کل سلامتی جامعه جهانی، در خطر بود و نمی‌شد این بازی‌ها را تحت هر شرایطی برگزار کرد.

* «تغییر باعث پیشرفت می‌شود» را باور کردم

ملی‌پوش والیبال ایران درباره تجربیات خود پس از دو سال فعالیت و حضور در والیبال ایتالیا، گفت: برای فعالیت در خارج از ایران، با افراد بسیاری که تجربه بیش‌تری داشتند، از جمله امیر خوش‌خبر سرپرست تیم ملی مشورت کردم و نکته‌ای که ایشان تاکید داشتند و همیشه در خاطرم هست، این بود که برای پیشرفت، باید تغییر کرد. الان به این حرف ایشان رسیده‌ام که این تغییر، باعث پیشرفت‌ام شده است. بازی در ایتالیا باعث پیشرفت‌هایی در تفکرات و مسائل فنی‌ام شده و خدا را شاکرم که این شرایط برایم مهیا شد. امیدوارم که در ادامه نیز پیشرفت و میزان آمادگی‌ام بهتر از وضعیت فعلی شود.

وی با بیان این که در این فصل هم والیبال را خیلی خوب شروع کردم و در ترکیب تیم لوبه قرار گرفتم، گفت: شرایط مناسبی داشتم اما قسمت این بود که مصدوم شدم. الان برایم مهم نیست که چه اتفاقاتی در گذشته افتاده و فعلاً به تمریناتم فکر می‌کنم تا به وضعیت ایده‌آل و مناسب برسم.

* عملکرد لوبه در فصل جاری، بسیار خوب است

بازیکن تیم والیبال لوبه ایتالیا درباره عملکرد این تیم در فصل جاری گفت: تیم والیبال لوبه شاید فصل را خوب شروع نکرد و در سوپرجام موفق نشد اما بعد از آن، تیم رفته‌رفته به ثبات خوبی رسید و نیم فصل اول لیگ را بدون باخت پشت سر گذاشت. در جام باشگاه‌های جهان که در برزیل برگزار شد، خیلی خوب کار کردیم و قهرمان شدیم. در جام حذفی هم بسیار خوب عمل کردیم. دو مسابقه خیلی سخت انجام دادیم و با شکست پروجا در دیدار نهایی که از بهترین بازی‌هایی بود که تا به حال دیده‌ام، قهرمان شدیم. امیدوارم در صورت ادامه لیگ نیز بتوانیم همین وضعیت را حفظ کنیم و بازیکنان نیز انتظار دارند که در بازی‌های باقی‌مانده لیگ، با ۱۰۰ درصد توان شرکت کنند و با کسب پیروزی‌های متوالی قهرمان لیگ شوند.

* هواداران در بازیکنان انگیزه ایجاد می‌کنند

غفور درباره هواداران والیبال در کشور ایتالیا با یادآوری این که چهار تیم نخست ایتالیا از نظر تعداد هوادار وضعیت خیلی خوبی دارند، تاکید کرد: هواداران ایتالیایی در مسابقات خانگی، تیم محبوب خود را خیلی خوب همراهی می‌کنند و در مسابقات خارج از خانه نیز حضور پررنگی دارند. اینجا تیم‌ها هوادارانی دارند که خیلی پرشور هستند و به قول ما ایرانی‌ها، «دو آتیشه» هستند.

وی ادامه داد: تیم لوبه نیز از نظر هواداری وضعیت بسیار خوبی دارد و بازیکنان این تیم برای حضور در مسابقات مختلف، انگیزه و انرژی مثبت و خیلی زیادی از این هواداران می‌گیرند. البته نمی‌توانم منکر فشار و استرس حضور هواداران برای بازیکنان بشوم، اما برای من شخصاً وجود هواداران انگیزه بسیار خوبی ایجاد می‌کند.

* ورزش حرفه‌ای، شرایط زندگی را سخت می‌کند

غفور درباره شرایط زندگی در ایتالیا با تاکید بر این که زیاد خوش نمی‌گذرد، گفت: مسابقات ما سنگین و تمرینات نیز فشرده است و به طور میانگین، هر سه روز یک مسابقه انجام می‌دهیم. زمان زیادی برای اوقات فراغت نداریم و در طول هفته، اکثراً در حال تمرین هستیم. اگر در روز استراحت بخواهیم فعالیت‌های جانبی داشته باشیم، قطعاً برای ادامه تمرینات و مسابقات دچار مشکل می‌شویم. شرایط ورزش حرفه‌ای این‌گونه است که یا در سالن تمرین هستیم و یا در حال مسابقه و رفت و آمد؛ بنابراین دیگر فرصتی برای تفریح و سرگرمی نداریم و برای رسیدن به اهداف بزرگ، باید این‌ مسائل را تحمل کرد.

* یوونتوس محبوب‌ترین تیم فوتبال ایتالیاست

وی در مورد ورزش فوتبال در ایتالیا نیز گفت: در ایتالیا نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر، فوتبال ورزش اول کشور است و هواداران بسیار زیادی دارد. فکر می‌کنم که تیم یوونتوس بیش‌ترین طرفدار را در ایتالیا داشته باشد. مردم از شهرهای مختلف ایتالیا بازی‌های این تیم را دنبال می‌کنند و طرفدارش هستند. من هم فوتبال دوست دارم و تا جایی که بتوانم و فرصت داشته باشم، مسابقات را دنبال می‌کنم اما تیم مورد علاقه من در فوتبال، ایتالیایی نیست.

* علاقه خاصی به مسی دارم

غفور با بیان این که من طرفدار تیم بارسلونا هستم و دلیل اصلی آن هم حضور بازیکنی به نام لیونل مسی در این تیم است، گفت: به مسی علاقه شدیدی دارم که دلیل آن، شکل بازی و اخلاق خاص اوست اما متاسفانه در بسیاری از مواقع، برنامه استراحت و مسابقات تیم لوبه به گونه‌ای نیست که بتوانم همه مسابقات این تیم را دنبال کنم.

* ۹۸ سال خوبی برای والیبال ایران بود

بازیکن کاشانی تیم ملی والیبال ایران درباره عملکرد والیبال ایران در سال ۹۸ گفت: در سال ۹۸ اتفاقات بسیار خوبی برای والیبال ایران افتاد که مهم‌ترین آن، کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو بود. این سهمیه در شرایطی به دست آمد که برخی بازیکنان تیم مصدوم بودند و شاید بتوان گفت که والیبال ایران در وضعیت آمادگی کامل نبود.

وی تاکید کرد: والیبال ایران در لیگ ملت‌ها نیز نمایش بسیار خوبی داشت و به مرحله نهایی راه یافت. در آسیا قهرمان شدیم و در مجموع، اتفاقات خوبی برای والیبال رقم خورد. البته اتفاقات ناخوشایند هم برای والیبال در سال ۹۸ به وجود آمد که علاقه‌مند نیستم درباره این موارد صحبت کنم زیرا یادآور خاطرات تلخی است. امیدوارم که در سال ۹۹ شرایط خیلی بهتری نسبت به سال ۹۸ برای والیبال ایران ایجاد شود و شاهد اتفاقات خوبی در این رشته ورزشی باشیم.

* آرزوی آرامش برای مردم ایران دارم

غفور با تبریک سال نو به مردم ایران، تاکید کرد: هر چند شروع سال ۹۹ با اتفاقات خوبی همراه نبود و ویروس کرونا زندگی مردم را مختل و شرایط سختی برای همه ایجاد کرد، اما آرزو می‌کنم که هرچه زودتر وضعیت همه مردم در ایران و تمام دنیا بهتر شود تا به آرامش برسند و از زندگی لذت ببرند. امیدوارم با همدلی و همکاری، شرایط زندگی برای مردم بهتر شود و زندگی خوبی داشته باشند.