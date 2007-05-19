محور هراز تا چهارشنبه مسدود است

به گزارش مهر، مرکز اطلاعات راه های استان مازندران اعلام کرد : به منظور ادامه اجرای عملیات لق گیری و رها سازی سنگ های معلق ، محور هراز حد فاصل رودهن به سمت امامزاده هاشم و منطقه پیج شیطان از شنبه 29 اردیبهشت تا سه شنبه 1 خرداد ماه بین ساعات 6 صبح تا 19 عصر و روز چهارشنبه دوم خرداد ماه از ساعات 6 صبح تا 12 ظهر مسدود است .

به کلیه رانندگانی که قصد عبور و مرور از محور را دارند توصیه شده است با رعایت نکات ایمنی در بین ساعات یاد شده از محور فیروزکوه تردد نمایند.

مرکز اطلاعات راههای استان با دو شماره تلفن 2222320 -0151 و تلفن گویای 0141 به طور شبانه روزی پاسخگوی سئوالات رانندگان و مسافران محترم است.

